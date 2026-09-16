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Unión y una diferencia mínima: cómo llega a nueve fechas respecto del Apertura

El Tatengue acumula 13 puntos en el Clausura, dos menos que en la misma jornada del Apertura, y todavía pelea por entrar a los playoffs.

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 10:09hs
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Unión y una diferencia mínima: cómo llega a nueve fechas respecto del Apertura

Unión acumula 13 puntos después de nueve fechas del Torneo Clausura, producto de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. La caída 2-1 frente a Talleres en Córdoba interrumpió una seguidilla de tres triunfos y dejó al Tatengue en el octavo puesto de la Zona A, por diferencia de gol, dentro de los puestos de clasificación.

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Dos puntos menos que en el Apertura

La comparación con el primer torneo del año muestra una diferencia de apenas dos unidades. A esta misma altura del Apertura, Unión había conseguido 15 puntos, mientras que actualmente suma 13, por lo que los números muestran una campaña relativamente pareja en las primeras nueve jornadas.

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El conjunto de Leonardo Madelón tuvo distintos momentos durante este Clausura. Consiguió resultados importantes y logró hilvanar tres triunfos consecutivos, pero la derrota ante Talleres volvió a dejar en evidencia la necesidad de encontrar mayor regularidad.

A pesar de la caída en Córdoba, Unión continúa dentro de los ocho equipos que accederían a los playoffs si la etapa regular terminara hoy. La posición actual le permite mantenerse en carrera, aunque todavía quedan varias fechas por disputar.

El calendario que le queda a Unión

Al Tatengue le quedan siete partidos para completar la fase regular del Clausura. Cuatro serán en condición de local, donde recibirá a Independiente, Defensa y Justicia, Estudiantes y Vélez.

Los otros tres compromisos serán fuera de Santa Fe. Unión deberá visitar a Boca Juniors, Deportivo Riestra y Newell's, en una recta final que tendrá encuentros importantes para definir su ubicación en la Zona A.

El próximo desafío será ante Independiente en el 15 de Abril. El equipo de Madelón buscará recuperarse después de la derrota ante Talleres y volver a sumar de a tres para mantenerse dentro de la zona de clasificación.

Unión Clausura Apertura
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