No será de Boca: Miguel Borja jugará en Cruz Azul tras haberse ido de River

Miguel Borja, quien días atrás no se animó a cerrarle la puerta a Boca y desató un verdadero debate, finalmente será nuevo refuerzo de Cruz Azul

21 de diciembre 2025 · 21:23hs
Finalmente, lo de Miguel Ángel Borja a Boca quedará en una simple insinuación. La puerta que había dejado abierta el delantero colombiano días atrás luego de su fin de ciclo en River se terminó cerrando por completo este domingo, cuando en México confirmaron el acuerdo total para que sea nuevo refuerzo de Cruz Azul.

El Colibrí, autor de 62 goles y diez asistencias en 159 partidos con la banda roja cruzada al pecho, un gran registro ofensivo pese a que en el 2025 estuvo peleado con el arco (48 encuentros, apenas 17 como titular y ocho gritos), definió su futuro en medio de los rumores que lo ubicaban cada vez más cerca del Xeneize y jugará por primera vez en su carrera en la Liga MX.

Ya está todo pactado de palabra entre ambas partes, pero resta un detalle importante para que se oficialice su incorporación: Cruz Azul debe liberar una de sus plazas de jugador No Formado en México (NFM), una gestión que espera poder llevar a cabo en el andar de la próxima semana.

Una vez resuelta esa cuestión burocrática, Borja firmará un contrato por dos temporadas, hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de extenderlo por un año más si cumple una serie de objetivos.

La expectativa crece a cada hora en México y hay quienes lo esperan entre el 26 y 28 de diciembre para que se someta a la revisión médica y se sume a la pretemporada bajo las órdenes del argentino Nicolás Larcamón. Por lo pronto, el experimentado atacante sigue entrenando en su Colombia natal, mientras disfruta de unos días de vacaciones.

Hasta hace poco, y sobre todo luego de que el hermano manifestara su deseo de que jugara en Boca, comenzó a circular la fuerte versión de que Juan Román Riquelme y compañía habían dado el visto bueno con su fichaje. Al ídolo y presidente, de hecho, siempre le gustó el estilo de juego del N°9 y para colmo la institución viene con problemas en la zona ofensiva, con Milton Giménez en flojo nivel y Edinson Cavani con problemas físicos.

Las declaraciones del propio jugador y su familia resonaron fuerte en las oficinas de La Bombonera y no veían con malos ojos la oportunidad de que se ponga la camiseta azul y oro. De todas maneras, los días pasaron, no hubo gestiones dado a que tenían la postura de no salir a buscarlo ni ofrecerle un contrato y que debía ser el jugador quien debía demostrar un verdadero interés en privado. Quien sí avanzó fue Cruz Azul, que se quedará con sus servicios.

