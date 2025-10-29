Uno Santa Fe | Ovación | Noah Dettwiler

Noah Dettwiler se encuentra estable tras el impactante choque en Moto3

El suizo y el español José Antonio Rueda protagonizaron un grave accidente en la vuelta de reconocimiento en el GP de Malasia.

Noah Dettwiler se encuentra estable tras el impactante choque en Moto3

El piloto suizo Noah Dettwiler presentó una mejoría significativa en su estado de salud tras el grave accidente sufrido durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia de Moto3.

Según confirmó su equipo, CIP Moto, el joven de 20 años pasó de estar en estado crítico a estable, aunque continuará internado en la unidad de cuidados intensivos: “El estado de Noah es estable y ya no reviste gravedad. Seguirá en observación en cuidados intensivos. Gracias a todos por su continuo apoyo y amabilidad”, expresó la escudería en un comunicado.

Cómo ocurrió el accidente con Noah Dettwiler como protagonista

El accidente ocurrió cuando la moto de Dettwiler sufrió una falla técnica en plena vuelta de reconocimiento y fue embestida a gran velocidad por la KTM Ajo del español José Antonio Rueda.

Ambos pilotos fueron trasladados de urgencia en ambulancia aérea a hospitales locales. Dettwiler fue sometido a múltiples cirugías en las horas posteriores al impacto, mientras que Rueda, que sufrió una conmoción cerebral y una fractura en la mano derecha, también se encuentra recuperándose y podría ser trasladado a España para continuar su tratamiento.

"Tras repetir todas las pruebas realizadas el domingo pasado, podemos confirmar que la condición del ciclista español continúa mejorando", notificó el equipo Red Bull KTM Ajo. Además, le dejó un mensaje de apoyo a Dettwiler: “Enviamos todo nuestro apoyo a Noah Dettwiler, así como a su familia y amigos, durante su proceso de recuperación. Esperamos verlos pronto”.

