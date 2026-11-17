Organizada por la Fundación por las Cardiopatías Congénitas de Santa Fe se concretó la prueba solidaria en la costanera Oeste con diferentes distancias y foco en la detección temprana de las cardiopatías.

La costanera Oeste fue escenario de la 4° edición de Santa Fe Corre por tu Corazón.

Santa Fe Corre fue todo un éxito. La cuarta edición de la maratón solidaria destinada a promover la detección temprana de cardiopatías congénitas tuvo una gran respuesta de santafesinos y runners de toda la región.

La actividad tuvo lugar en la Costanera Oeste y convocó a corredores de diferentes edades y niveles, junto a familiares y amigos. Sin dudas que se trata de una loable iniciativa de la Fundación por las Cardiopatías Congénitas de Santa Fe.

Santa Fe corrió por tu corazón

La maratón solidaria anual es organizada por la Fundación por las Cardiopatías Congénitas de Santa Fe con el propósito central de visibilizar y concientizar sobre la detección temprana de las cardiopatías congénitas, que representan la primera causa de muerte evitable en neonatología.

La iniciativa es organizada por la Fundación de Cardiopatías Congénitas de Santa Fe.

Esta edición contó con un sentido profundamente humano, ya que los corredores tradicionalmente llevan en sus dorsales el nombre de algún niño, adulto o persona fallecida que haya padecido esta patología, corriendo de forma simbólica en su honor.

Lo recaudado en concepto de inscripciones de este año fue destinado al equipamiento y desarrollo del Consultorio de Adolescentes y Adultos con Cardiopatías Congénitas del Hospital José María Cullen, permitiendo ampliar el acceso médico y el seguimiento de los pacientes de la región.

La jornada deportiva incluyó distancias competitivas de 15 kilómetros y 10 kilómetros, además de una modalidad recreativa o caminata familiar de 4 kilómetros y una categoría infantil denominada Kids, lo que la convirtió en una actividad abierta y accesible para atletas profesionales, aficionados y familias enteras. El lugar de largada y llegada fueron las letras corpóreas de la Costanera Oeste, se contó con el respaldo del cuerpo de tránsito de la Municipalidad de Santa Fe, el COBEM, y efectivos de la Unidad Regional Uno de la Policía de Santa Fe.

En la general varones de 10k, el triunfador fue Agustín Bermúdez de la ciudad de Santa Fe con un registro de 34 minutos 15 segundos, seguido por Lucas Barreto de Paraná con 36 minutos 24 segundos, y tercero, lo hizo Agustín Vázquez de la capital entrerriana con un registro de 38 minutos 45 segundos. En la cuarta ubicación llegó Javier Gómez Fraire de Santa Fe con 40m 14s, Fernando Astudillo de Santa Fe con 40m 30s quedó quinto, y Fabricio Fornes de la capital santafesina culminó sexto con 40m 48s.

La actividad tuvo lugar en la Costanera Oeste y convocó a corredores de diferentes edades y niveles.

En la prueba de 10k general mujeres, la ganadora resultó María del Carmen Ponce con un tiempo de 46 minutos 54 segundos, seguida por Paula Belén Gutiérrez con 49 minutos 48 segundos, completando Adriana Salasz el tercer escalón del podio con 50 minutos 52 segundos. En la cuarta posición quedó María Victoria Chaize con 51m 34s, Magalí Soto se ubicó quinta con 51m 44s, y Aylén Rodríguez lo hizo en la sexta posición tras un tiempo de 51m 58s.

En los 15km general varones, el triunfador resultó Álvaro Nocenti de la ciudad de Santa Fe con un registro de 50 minutos 14 segundos; el segundo lugar del podio lo ocupó Hugo Nicolás Romero de Santa Fe con 58 minutos 45 segundos, y Juan Pablo Schnidrig de la capital provincial con un registro de 1 hora 47 segundos. En el cuarto lugar arribó el local Matías Loinaz con 1h 2m 12s, José Francisco Baigorria de Paraná quedó quinto con 1h 5m 24s, y Claudio Scarafía de la capital entrerriana con 1h 5m 24s.

En la general mujeres, 15km, la santafesina Magdalena Garrote se impuso con un tiempo de 1 hora 10 minutos 15 segundos, seguida por Denise Bonazzola de Santa Fe con 1 hora 10 minutos 40 segundos, completando el tercer lugar, Yamila Heredia de Morteros con 1 hora 10 minutos y 44 segundos. En la cuarta posición llegó Martina Boetsch de Santo Tomé con 1h 10m 50s, quinta lo hizo Gisela Cattaneo de Rafaela con 1h 11m 12, y sexta lo hizo, Jimena Otero de Santa Fe con 1h 12m 8s.