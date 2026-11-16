En el marco de los operativos de seguridad impulsados por la gestión provincial, las cámaras de videovigilancia intervinieron en 255 procedimientos en las calles santafesinas. Las tareas combinadas entre operadores y patrulleros derivaron en la incautación de 22 armas, estupefacientes y vehículos vinculados a hechos delictivos.

Seguridad en Santa Fe: el monitoreo del 911 permitió aprehender a 373 personas y secuestrar 22 armas en diez meses en la capital provincial.

Entre enero y octubre de 2026, la Sección Monitoreo de la Central 911 de la ciudad capital contribuyó al desarrollo de procedimientos preventivos y reactivos mediante el seguimiento de las cámaras de videovigilancia y la coordinación con el personal policial en la calle. Como resultado de estas intervenciones, se registraron secuestros de armas, vehículos y otros elementos.

En el marco de la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, el trabajo de la Sección Monitoreo de la Central de Atención a la Emergencia 911 permitió contribuir a 255 procedimientos que derivaron en el traslado de 373 personas entre el 1 de enero y el 28 de octubre de 2026. Los registros incluyen tanto hechos detectados por los operadores de cámaras como intervenciones en las que el sistema aportó información relevante para el desarrollo de los procedimientos.

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Monitoreo

El monitoreo es una de las herramientas con las que cuenta la Policía para prevenir y esclarecer delitos. Se integra con los patrullajes, las recorridas a pie y otras intervenciones en el territorio: permite detectar situaciones, aportar información y orientar al personal policial, incluso cuando las personas involucradas se desplazan fuera del alcance visual de las cámaras.

La tarea combina la observación de las cámaras de videovigilancia con el trabajo de los efectivos desplegados en el territorio. El monitoreo permite detectar situaciones delictivas, aportar información durante las intervenciones y orientar al personal policial en la localización de los involucrados, incluso cuando se desplazan fuera del alcance visual de las cámaras.

Al respecto, el subsecretario de Atención a la Emergencia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Pablo Polito, destacó: “Las cámaras de Monitoreo de la Central 911, integradas al sistema de videovigilancia provincial que también se utilizan para el esclarecimiento de hechos a través del sistema Lince, no solamente nos permite trabajar en hechos de flagrancia con el personal de Policía abocado al patrullaje, sino también desalentar el delito predatorio que tantas complicaciones les trae a comerciantes y vecinos”.

Prevención y resultados en el territorio

Del total de procedimientos registrados, 84 correspondieron a intervenciones preventivas iniciadas a partir de situaciones detectadas por los operadores de Monitoreo. Estas actuaciones derivaron en el traslado de 129 personas: 116 masculinos y 14 femeninas.

En el marco de estas tareas se secuestraron siete armas de fuego, 15 armas blancas, una réplica, dos elementos vinculados con estupefacientes, un elemento de aire comprimido, 22 elementos de distinta naturaleza y ocho vehículos.

También se registraron intervenciones reactivas, iniciadas a partir de información recibida por otros canales. En estos casos, el monitoreo aportó datos y ampliaciones radiales que contribuyeron al desarrollo de los procedimientos policiales.

Estos resultados reflejan el aporte de la videovigilancia y de los operadores de la Central 911 a la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos, en coordinación con el personal policial desplegado en la calle.