l relevamiento del Departamento de Investigaciones (DIES) del Centro Comercial muestra que, entre mayo y octubre de 2026 se sumaron en la capital santafesina 61 locales desocupados. Aristóbulo del Valle mejoró, pero San Martín, 25 de Mayo, San Jerónimo y 9 de Julio empujaron la cifra hacia arriba.

La desocupación de locales comerciales en la ciudad de Santa Fe subió al 14,1% y volvió a superar los 1.000

El Centro Comercial de Santa Fe, a través de su Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES), realizó el 23º relevamiento semestral consecutivo de locales comerciales del macrocentro.

El trabajo de campo se hizo en la primera quincena de octubre de 2026 y el procesamiento en la segunda. El informe aclara que la fecha importa porque se observa una alta rotación de locales que se desocupan y se ocupan.

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Los números

Sobre los 7.115 locales comparables con el relevamiento anterior, 6.112 están ocupados (85,9%) y 1.003 desocupados (14,1%). El informe desglosa esos desocupados en 822 “desocupados”, 159 en alquiler y 22 en venta.

El cambio respecto de mayo. Frente al relevamiento de mayo de 2026, los ocupados bajaron de 6.166 a 6.112 (54 menos) y los desocupados subieron de 942 a 1.003 (61 más). La desocupación pasó del 13,20% al 14,10%.

La serie histórica

Los desocupados tocaron su pico en abril de 2022, con 1.408 locales (19,98%). Después bajaron, con un repunte en mayo de 2024 (1.338), y llegaron a 891 en diciembre de 2025 (12,30%). Desde entonces subieron en los dos relevamientos siguientes: 942 en mayo y 1.003 ahora. Es la primera vez desde abril de 2025 que la cifra supera los 1.000 locales, cuando había 1.014 y el porcentaje era el mismo 14,10%.

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San Martín es la calle con más locales desocupados: 108 sobre 633 (17,1%), 12 más que en mayo. Le siguen Facundo Zuviría (61), San Jerónimo (56), Blas Parera (53) y Estanislao Zeballos (47). Los mayores porcentajes de desocupación son los de Belgrano (28,8%), Lisandro de la Torre (27,2%) y Rivadavia (23,4%). 9 de Julio y 4 de Enero registran 22,1% cada una.

Las que más sumaron desocupados desde mayo: San Martín (+12), 25 de Mayo (+12), San Jerónimo (+11) y 9 de Julio (+9). Entre las cuatro suman 44 locales desocupados más que en mayo. En esas mismas calles los ocupados cayeron: 25 de Mayo -21, 9 de Julio -15, San Martín -10 y San Jerónimo -10.

La contracara

.Aristóbulo del Valle es la calle con más locales (704) y una de las de menor desocupación: 4,8%, con apenas 34 vacíos. Respecto de mayo bajó 21 desocupados (de 55 a 34) y sumó 22 ocupados. También se destacan Avenida Galicia, con sus 113 locales ocupados (0% de desocupación), Balcarce (2,6%) y Marcial Candioti Norte (4,9%).

El relevamiento sumó calles por su importancia y desarrollo comercial, manteniendo las bases de comparación. Avenida Gorriti (entre A. del Valle y Blas Parera) tiene 162 locales, 25 desocupados y 15,4% de desocupación.

Marcial Candioti Sur tiene 17 locales, 7 desocupados y 41,2%. Las transversales a Aristóbulo del Valle (Diagonal Martínez, Ricardo Aldao, Ángel Casanello, J. P. López, Hernandarias y Castelli) suman 52 locales, con solo 2 desocupados, ambos en Hernandarias (18,2%). Con las incorporaciones, el total general es de 7.346 locales: 6.309 ocupados y 1.037 desocupados, con el mismo 14,1% de desocupación.