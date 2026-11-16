De acuerdo a la medición de Prefectura de este lunes a las 18, el río superó por diez centímetros la marca de evacuación. La Municipalidad de Santa Fe asiste a 84 familias distribuidas entre el Centro de Asistencia Integral N° 1 de Alto Verde y el recién activado Centro N° 2 de Colastiné Sur. Ya funcionan 33 puntos de bombeo en la ciudad.

El río Paraná tocó los 5,80 metros en Santa Fe: hay 269 evacuados y suman 33 puntos de bombeo.

El monitoreo de la emergencia hídrica en la capital provincial registró este lunes 16 de noviembre a las 18 un nuevo salto cuantitativo. Según el reporte emitido por la Prefectura Naval Argentina, la altura del río Paraná alcanzó los 5,80 metros en el puerto local, ubicándose diez centímetros por encima de la marca oficial de evacuación (5,70 m) y acelerando las intervenciones de traslado preventivo en los valles fuera del anillo defensivo.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y mantiene las tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad. A las 18:30 de este lunes, 269 personas pertenecientes a 84 familias se encontraban alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral dispuestos por el municipio en Alto Verde y Colastiné Sur.

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Altura de los ríos

Según los registros de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,80 metros en el puerto de Santa Fe, de acuerdo con la medición correspondiente a las 18 horas de este lunes. La altura supera en diez centímetros el nivel de evacuación establecido en 5,70 metros. Este nivel determina la aplicación de protocolos de asistencia y traslado preventivo para las familias que residen en zonas inundables, principalmente aquellas ubicadas por fuera del anillo de defensas de la ciudad.

Por su parte, el río Salado registró una altura de 2,86 metros en Recreo, según los datos de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.

Centro de Asistencia Integral Nº 1 – Alto Verde

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 76 familias, que suman un total de 244 personas: 151 mayores de edad y 93 menores.

La Municipalidad continúa brindando asistencia integral a las familias, con atención sanitaria, entrega de medicamentos, controles de salud y seguimiento de tratamientos. Además, se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación para favorecer la continuidad escolar de los niños y niñas alojados en el centro, donde también se desarrollan actividades de apoyo escolar.

Centro de Asistencia Integral Nº 2 – Colastiné Sur

Durante el fin de semana, la Municipalidad puso en funcionamiento el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur, con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento preventivo para las familias afectadas por el avance del agua.

Actualmente, en este espacio se encuentran alojadas ocho familias, integradas por 25 personas: 16 mayores de edad y nueve menores.

Paralelamente, equipos municipales, junto con el Ejército Argentino, continúan desarrollando tareas de asistencia y entrega de provisiones y materiales mediante embarcaciones a las familias que permanecen en sus viviendas. También colaboran con el traslado de personas y sus pertenencias cuando deciden alojarse temporalmente en casas de familiares.

La Municipalidad mantiene el monitoreo y acompañamiento de las familias que residen en Los Alisos. En Alto Verde y en el paraje La Boca también se llevan adelante acciones de asistencia y prevención, entre ellas la colocación de bolsas de arena en sectores expuestos a la crecida.

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Sistema de defensas y bombeo

Los equipos municipales continúan con el monitoreo permanente del sistema de protección hídrica, las estaciones de bombeo y los sectores más expuestos a la crecida.

Actualmente, 33 puntos de bombeo se encuentran operativos. En las últimas horas se realizaron tareas de mantenimiento de equipos para garantizar su correcto funcionamiento y sostener la capacidad de respuesta del sistema de drenaje ante la crecida del río.

La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.