Novak Djokovic, a paso arrollador rumbo a cuartos del US Open

El serbio Novak Djokovic le ganó a Jan-Lennard Struff en tres sets y se clasificó a los cuartos de final del US Open.

1 de septiembre 2025 · 06:49hs
Novak Djokovic avanzó con paso firme a los cuartos de final del US Open 2025 tras superar al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2 en 1 hora y 49 minutos.

Tras este contundente triunfo, el serbio avanzó a la siguiente fase del torneo, que se disputarán el martes 2 de septiembre. Allí se medirá ante el estadounidense Taylor Fritz, quien llega al encuentro tras vencer al checo Tomáš Machá por 6-4, 6-3 y 6-3.

El partido comenzó con Djokovic imponiendo su ritmo desde el resto, obligando a Struff a ceder rápidamente terreno. La ventaja parecía encaminarse con facilidad, pero en el quinto juego Novak sufrió su primer break en contra. Ese instante le dio confianza al alemán, quien buscó recortar diferencias, aunque su esfuerzo fue insuficiente para amenazar el dominio del serbio.

Apenas pasados 20 minutos, el primer set ya estaba en manos de Djokovic, que manejó todas las variantes con precisión y consistencia.

Djokovic, sin fisuras en el US Open

En el segundo set, Djokovic mantuvo el control absoluto del juego, pese a que volvió a llamar al fisioterapeuta, esta vez para recibir un masaje en el antebrazo y codo derecho. Las molestias físicas no afectaron su rendimiento, y el serbio siguió imponiendo su juego desde la línea de fondo, combinando paralelos precisos, golpes cortados y subidas a la red que complicaron a su rival. La presión constante aumentó los errores no forzados de Struff, mientras Nole aceleraba con su derecha para mantener la ventaja en el marcador.

El tercer set confirmó la superioridad de Djokovic, que cerró el encuentro con un 6-2 definitivo, mostrando nuevamente su capacidad para controlar el ritmo del partido y aprovechar cada oportunidad de ataque.

A lo largo de todo el partido, la combinación de potencia, precisión y lectura de juego permitió a Djokovic dominar los intercambios y controlar cada punto, dejando claro por qué es uno de los máximos referentes del circuito. A pesar de las pequeñas molestias físicas, su juego sólido y versátil le permitió cerrar el partido con autoridad y reservar energías para el próximo desafío en el torneo.

Un solo apostador se llevó más de $1.700 millones en el Quini 6

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Gimnasia y Atlético Tucumán jugarán un duelo clave por la permanencia en La Plata

