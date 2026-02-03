Nueva era en el tenis femenino: Paola Suárez será capitana argentina

La exnúmero uno del mundo en dobles liderará al equipo nacional en la Billie Jean King Cup. Debutará en abril en el Grupo Américas I.

El tenis femenino argentino inicia un nuevo ciclo con un nombre propio de peso: Paola Suárez fue designada como capitana del seleccionado nacional que competirá en la Billie Jean King Cup, el torneo por equipos más importante del circuito femenino. Su estreno en el cargo será durante la semana del 6 de abril, cuando Argentina dispute el Grupo Américas I.

Radicada en España desde hace algunos años, donde dirige una academia de formación, la pergaminense atraviesa una etapa de reencuentro pleno con el deporte. La propuesta de asumir la conducción del equipo llegó en ese contexto y terminó de convencerla por el desafío deportivo y humano que implica.

Una campeona al mando

Hablar de Paola Suárez es referirse a una de las figuras más importantes en la historia del tenis argentino. Dueña de una carrera brillante en dobles, alcanzó la cima del ranking mundial, conquistó ocho títulos de Grand Slam y sumó 44 trofeos profesionales. Su logro olímpico más recordado fue la medalla de bronce en Atenas 2004, formando dupla con Patricia Tarabini.

También dejó huella en singles: llegó al Top 10 del ranking WTA y fue semifinalista de Roland Garros en una temporada inolvidable.

Ahora, toda esa experiencia se traslada al rol de conductora, con la misión de guiar a una nueva generación de jugadoras argentinas en la escena internacional.

Un proyecto colectivo con Paola Suárez

Suárez no estará sola en esta etapa. El equipo técnico se completa con Mariano Hood como subcapitán, un nombre de amplio recorrido en el circuito profesional y con antecedentes exitosos en competencias por equipos, como la Copa Davis 2016, donde integró el cuerpo técnico campeón.

La flamante capitana destacó la importancia de contar con alguien de confianza y con experiencia en este tipo de torneos, donde la convivencia y el trabajo grupal son tan determinantes como el rendimiento dentro de la cancha.

Un camino exigente en América

El estreno de esta nueva conducción será en un escenario competitivo. Argentina compartirá el Grupo Américas I con selecciones fuertes del continente, varias de ellas con aspiraciones similares de ascenso. El formato obligará a rendir al máximo desde el inicio para pelear por un lugar en las instancias superiores del certamen.

El antecedente inmediato marca que el equipo argentino estuvo muy cerca de dar el salto de categoría en la última temporada, por lo que el objetivo será retomar ese impulso con energías renovadas.

Respaldo y transición

La llegada de Suárez se da tras el cierre del ciclo de Mercedes Paz, quien condujo al equipo durante varios años y dejó una base sólida. Desde la Asociación Argentina de Tenis valoraron la continuidad de un proyecto que mantiene la identidad y suma la mirada de una referente histórica.

Dirigentes como Agustín Calleri y Florencia Labat coincidieron en que la elección combina experiencia, conocimiento del alto rendimiento y una conexión genuina con el tenis femenino argentino.

Lo que viene

En las próximas semanas, Suárez viajará al país para reunirse con las jugadoras y comenzar a delinear el trabajo previo a la competencia. También se realizará su presentación oficial como capitana.

Así, la exnúmero uno del mundo inicia un nuevo capítulo con la camiseta argentina, esta vez fuera de la cancha, pero con la misma ambición de siempre: llevar al tenis nacional a competir en lo más alto.