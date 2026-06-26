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Milei dice que cree en la honestidad de Adorni, pero si la Justicia lo considera culpable lo "eyecta"

Así lo indicó desde España donde además dijo que se presentará a las Elecciones de 2027 y elogió a Messi y a Scaloni

26 de junio 2026 · 10:39hs
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El presidente Javier Milei en España.

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El presidente Javier Milei en España.

El presidente Javier Milei aseguró que cree en la honestidad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero señaló que, si la Justicia lo considera culpable, lo eyectará "de una patada".

"La Justicia determinará, yo no entiendo de temas de derecho... si lo consideran culpable, lo eyecto y vuelo yo de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni", aseguró al hablar de la situación del funcionario en declaraciones a El Observador, de España.

Además, indicó: "Me presentaré en las elecciones de 2027, ¿cómo no, si estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia? ¿Pensás que es normal meter 16.000 reformas estructurales en desregulaciones? ¡Me hablan de la micro y eso es la micro! El ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad en tiempo récord".

"Todos predecían una hiperinflación y la evitamos, y la economía crece", aseveró el mandatario argentino. Luego agregó: "Si fuera peronista o tuviera sobornados a los medios como hacen otros, ya habría calles con mi nombre, cosa que no permitiría porque no creo en eso".

"Es como el que dice 'necesitamos mucho tiempo mío en el poder', pero eso es un error, un fracaso: si dependés de una persona, estás terminado, porque el cementerio está lleno de imprescindibles", sostuvo.

"Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo"

Javier Milei también habló del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, de quien dijo que no puede "contestar racionalmente" porque le tiene "una admiración enorme". Además, consideró que el entrenador Lionel Scaloni "debería ser profesor de una escuela de negocios".

"Nunca en mi vida vi un tipo que haga las cosas que haga Messi. No puedo contestar racionalmente, tengo una admiración enorme, es un tipo fuera de serie. ¡Lo veo todo 10!", señaló.

En esa línea, agregó: "Yo creo que Scaloni debería ser profesor de una escuela de negocios de liderazgo. ¿Cómo lidiás con todas esas megaestrellas?".

Por último, el Presidente reveló que evita asistir a los partidos de la Selección Argentina por la intensidad con la que vive cada encuentro: "No voy a la cancha para no dar un espectáculo lamentable de lo que sufro viendo los partidos de Argentina. Cuando algo no le sale a Messi, la paso mal. ¡Cuando el otro día erró el penal la pasé para el culo! No puedo dar ese espectáculo público. Es como cuando Martín Palermo erró los tres penales con Argentina: yo lloraba desconsoladamente".

• LEER MÁS: Sin quórum, el proyecto de la oposición para interpelar a Adorni no prosperó en Diputados

Milei Adorni Justicia
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