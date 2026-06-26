La ciudad de Santa Fe tendrá diferentes propuestas gratuitas para toda la familia, como espectáculos musicales, actividades lúdicas y recreativas

Agenda Santa Fe: este fin de semana habrá múltiples actividades culturales y recreativas en la ciudad

La Municipalidad de Santa Fe diagramó diversas atracciones desde este viernes hasta el lunes 29 inclusive, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar la ciudad a pleno . Las opciones son variadas y van desde teatro, música y actividades a cielo abierto . Como es habitual habrá muestras en salas y museos, y ferias y paseos al aire libre.

Estación Villa Teresa celebra 10 años

Este viernes 26 desde las 14, la Estación Municipal Villa Teresa celebra 10 años (La Pampa 6300), con una jornada llena de música, pintura, kermés, juegos y exposición de los talleres de la Estación.

Avenida J. J. Paso de fiesta

Será este sábado 27, de 13 a 17, en Avenida J. J. Paso, entre Francia y 4 de Enero, estará celebrando la inauguración de las mejoras en su cantero central. En este marco, se podrá disfrutar de experiencias inmersivas, punto e-games, simuladores, realidad virtual, mini golf, fútbol tenis, estación de arte y la presencia del Capi, además habrá una feria de emprendedores de la economía social.

Desde las 15, se presenta el elenco de Teatro de Títeres Municipal, con la obra “Al pan pan y vino el diablo”, obra a cargo del Elenco de Teatro de Títeres Municipal. Luego a las 15.40, llega el show del Payaso Califleto y a las 16.30, se realizará una clase de ritmos abierta al público. Cabe destacar que, de 13 a 17 se realizarán jornadas de promoción ambiental, de derechos ciudadanos y educación vial, habrá un stand de vacunación y promoción de salud. Mientras que para los más chicos habrá inflables, actividades deportivas y canje de figuritas del mundial 2026.

Teatro en el Anfi

“Bajo Terapia”

La obra de Matías del Federico y Daniel Veronese cerrará la segunda edición del ciclo Teatro en el Anfi, que se desarrolla en el bajo escenario Anfiteatro Juan de Garay (Avenida Illia y San Jerónimo), el viernes 26 a las 21. Las entradas están a la venta a través de www.santafecapital.gov.ar/capitalcultural.

Capacitaciones 4×4 en el Anfi

“Como te ven, te contratan”

La capacitación “Cómo te ven, te contratan, aprendé a comunicar tus proyectos creativos”, a cargo de la licenciada en Ciencias de la Comunicación Natalia Aranda, tendrá lugar el sábado 27, de 9 a 13 y de 14 a 18, en el bajo escenario del Anfiteatro Parque Juan de Garay (Avenida Illia y San Jerónimo). El taller que se desarrollará en el marco del ciclo “Capacitaciones 4 × 4”, es arancelado y con cupos limitados. La inscripción online previa se realiza en www.santafeciudad.gov.ar/capitalcultural.

Sala Mayor del Centro Cultural ATE Casa España

Banda Sinfónica de Niños y Banda Sinfónica Juvenil

Este viernes 26 a las 20, se presenta en concierto la Banda Sinfónica de Niños y la Banda Sinfónica Juvenil en la Sala Mayor del Centro Cultural ATE Casa España en Rivadavia 2871, con la dirección de Omar Lacuadra y Victor Malvicino, respectivamente. La entrada es libre y gratuita con capacidad limitada.

Programa Somos Música

Los ensambles pertenecientes a los barrios Yapeyú, Alto Verde, Santa Rosa de Lima y Las Flores del Programa Somos Música realizarán tres conciertos de forma libre y gratuita.

El sábado 27 a las 10, el Ensamble de Vientos Yapeyú, se presentará en la Escuela Ceferino Namucurá de Avenida 12 de Octubre 9400. En tanto el lunes 29, a las 16, en la parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde en la Manzana 2, será el turno de los ensambles de Alto Verde, integrado por instrumentos de cuerdas y Santa Rosa de Lima conformado por instrumentos de viento.

La última presentación será el viernes 3 de julio en el Jardín Municipal Las Flores.

Ferias de artesanos y emprendedores de la economía social

Viernes 26

Feria de Artesanos Camees Plaza Fragata, de 10 a 20, San Martín y Juan de Garay.

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13 y de 16 a 19.30, avenida Blas Parera 7254.

Sábado 27

Feria de Artesanos Igualdad Casa Norte, de 9 a 13, avenida Blas Parera 7254.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos Paseo Bulevar, de 1630 a 2030, Bulevar Gálvez y Pedro Víttori.

Feria Mujeres Emprendedoras Camees. De 10 a 20, San Martín y Juan de Garay, Plaza, Fragata Sarmiento.

Feria de Artesanos y gastronomía Paseo Constituyentes, de 15 a 19.30, 4 de Enero y Junín.

Feria de Artesanos Inauguración Obras J. J. Paso, de 13 a 17, J. J. Paso entre Francia y 4 de Enero.

Domingo 28

Feria de emprendedores de Anticuarios, de 10 a 17.30, Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria “Del Sol y la Luna”, de 10 a 22, Sarmiento y Bulevar Gálvez, Plaza Pueyrredón.

Feria de Artesanos del Paseo Costanera Oeste, de 15 a 20, en Almirante Brown entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de artesanos de Incuba, de 15 a 19, en Plaza Constituyentes (4 de Enero y Junín).

Feria de Artesanos Paseo de las 3 Culturas, de 15 a 19, San Martín 1400.

Feria de Artesanos Parque Federal, de 15 a 19.30, Regis Martínez y Pedro Víttori.

Feria de Artesanos Scarafía, de 14.30 a 18, Castelli y Gobernador Freyre.

Teatros, salas y muestras vigentes

Teatro Municipal 1.º de Mayo

“Entre lo efímero y lo perdurable

Continúa la obra en el Teatro 1.º de Mayo (San Martín 2068), la actividad es libre y gratuita y la muestra se puede visitar de martes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el domingo 13 de septiembre de 2026.

Sala Marechal

El documental “Donn, Instrumento de Dios”, se presentará el jueves 25 a las 20, en la Sala Marechal del Teatro Municipal (San Martín 2020). La entrada es gratuita con retiro previo por boletería del Teatro, hasta agotar la capacidad de la sala.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“La reorganización de aquello que ha sido retenido”

La muestra se inaugurará en el marco del espacio expositivo La Fresca del Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), la apertura tendrá lugar el jueves 25 a las 20, con entrada libre y gratuita.

“Parte y Arte”

La muestra “Parte y Arte” puede visitarse los martes de 15 a 19, miércoles a viernes de 9 a 12.30 y de 15 a 19 y sábados, domingos y feriados: de 16 a 19.

Casa Museo López Claro

Continúa la muestra “Confluencias”, una exposición del artista Martín Bustamante que propone un cruce generacional y estético donde la producción contemporánea se encuentra con el patrimonio histórico de la ciudad. La misma puede visitarse de 9 a 12, hasta el 26 de junio.

Centro Experimental del Color

La muestra “El Origen de la Substancia Importará la Importancia del Origen”, se inaugurará en el Centro Experimental del Color (Bulevar Gálvez 1150, Ala Oeste de la Estación Belgrano), el sábado 6 a las 20, con la presencia de su creadora. Asimismo, podrá visitarse hasta el domingo 9 de agosto de miércoles a viernes de 9 a 13 y de miércoles a domingos y feriados de 16 a 19.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: Martes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18.

Sábados de 14 a 18; Feriados de 15 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.