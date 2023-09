Nueva Zelanda consiguió su primera victoria mundialista

Descontó Namibia por medio de Tiaan Swanepoel para el 12-3 a los 11 minutos, pero en el 17 los Welwitschias vieron cómo el centro Le Roux Malan caía lesionado de gravedad en una acción fortuita.

Al descanso, bajo intensa lluvia en Toulouse, se llegó con un 38-3 en el marcador y el bonus asegurado por unos All Blacks impulsados por Damian Mckenzie, también autor de dos tries.

En la segunda parte, la cuenta para los de negro llegó hasta once tries para el 71-3 final. El próximo compromiso de Namibia será el anfitrión, Francia, el 21 de septiembre, mientras que Nueva Zelanda retomará la competencia ante Italia el día 29.

Síntesis:

Nueva Zelanda 71- Namibia 3

Nueva Zelanda formará con: Ofa Tu'ungafasi, Samisoni Taukei'aho y Nepo Laulala; Brodie Retallick y Sam Whitelock; Luke Jacobson, Dalton Papali'i y Ardie Savea (capitán); Cam Roigard y Damian McKenzie; Leicester Fainga'anuku, David Havili, Anton Lienert Brown, Caleb Clarke y Beauden Barrett. Luego ingresaron: Dane Coles, Ethan de Groot, Fletcher Newell, Scott Barrett, Tupou Vaa´i, Aaron Smith, Richie Mo´unga y Rieko Ioane.

Namibia lo hará con: Jason Benade, Torsten Van Jaarsveld y Johan Coetzee; Johan Retief y Tjiuee Uanivi; Wian Conradie, Prince Gaoseb y Richard Hardwick; Damian Stevens y Tiaan Swanepoel; Divan Rossouw, Le Roux Malan, Johan Desysel (capitán), Gerswing Mouton y Cliven Loubser. Luego ingresaron: Louis van der Westhuizen, Desiderius Sethie, Haitembu Shifuka, PJ Van Lill, Adriaan Booysen, Max Katjijeko, Jacques Theron y JC Greyling.

Primer tiempo: 2’ Gol de Damian McKenzie por try de Cam Roigard (NZ); 7’ Try de Cam Roigard (NZ); 10’ Penal de Tiaan Swanepoel (N); 19’ Gol de Damian McKenzie por try del mismo; Try de Leicester Fainga'anuku (NZ); 35’ Gol de Damian McKenzie por try de Anton Lienert-Brown (NZ); 38’ Gol de Damian McKenzie por try del mismo (NZ).

Segundo tiempo: 49’ Try de Ethan De Groot; 57’ Gol de Damian McKenzie por try de Dalton Papali'i (NZ); Gol de Damian McKenzie por try de David Havili (NZ); 67’ Gol de Damian McKenzie por try de Caleb Clarke (NZ); 77’ Gol de Damian McKenzie por try de Rieko Ioane.

Incidencias: 71’ Roja para Ethan De Groot (NZ).

Cancha: Stade de Toulouse

Árbitro: Lucas Pearce (RFU).

* Agenda Mundial de Rugby

* Jueves 14 de septiembre

Francia 27- Uruguay 12

* Viernes 15 de septiembre

Nueva Zelanda 71- Namibia 3

* Sábado 16 de septiembre

10. Samoa vs. Chile (Grupo D)

12.45 Gales vs. Portugal (Grupo C)

16. Irlanda vs. Tonga (Grupo B)

* Domingo 17 de septiembre

10. Sudáfrica vs. Rumania (Grupo B)

12.45 Australia vs. Fiji (Grupo C)

16. Inglaterra vs. Japón (Grupo D)