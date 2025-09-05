Oficial Prefederal: triunfos de Alma, Unión B y Sanjustino

Alma Juniors le ganó a Unión A por 83-77, Unión B batió a El Quillá por 82-54, y Sanjustino venció a CUST A por 64-61 por el Oficial Prefederal.

Se completó la Fecha 7 y a la par se jugó un cotejo suspendido por el capítulo 3 del Torneo Oficial Prefederal. Unión B en la zona A y Alma Juniors en la B, con sus victorias, se afirmaron como escoltas de Almagro A y Gimnasia, respectivamente.