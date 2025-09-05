Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Oficial Prefederal: triunfos de Alma, Unión B y Sanjustino

Alma Juniors le ganó a Unión A por 83-77, Unión B batió a El Quillá por 82-54, y Sanjustino venció a CUST A por 64-61 por el Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 08:03hs
Se completó la Fecha 7 y a la par se jugó un cotejo suspendido por el capítulo 3 del Torneo Oficial Prefederal. Unión B en la zona A y Alma Juniors en la B, con sus victorias, se afirmaron como escoltas de Almagro A y Gimnasia, respectivamente.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

ZONA A

Martes 2 de septiembre

Unión B 68 (Segundo Astulfi 18) - Almagro A 97 (Leonardo Strack 20)

Rivadavia Juniors vs. El Quillá (suspendido)

Jueves 4 de septiembre

Sanjustino 64 (Ignacio Paz 29) - CUST A 61 (Alejo Soria 18)

Unión B 82 (Lucas Peralta 15) - El Quillá 54 (Ignacio Locher 22) (pendiente fecha 3)

Posiciones: Almagro A 14 (7-0); Unión B 12 (5-2); Sanjustino 11 (4-3); El Quillá y Rivadavia 8 (2-4); CUST A 8 (1-6)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

ZONA B

Martes 2 de septiembre

Regatas (SF) 54 (Augusto Parola 14) - Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 16)

Miércoles 3 de septiembre

Banco 76 (Sebastián Suñe 21) - Colón (SJ) 75 (Juan Bertero 18)

Jueves 4 de septiembre

Alma Juniors 83 (Facundo Breques 22) - Unión A 77 (Lautaro Pascual 17)

Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 12 (5-2); Colón (SJ) y Banco 10 (3-4); Unión A 9 (2-5); Regatas (SF) 8 (1-6)

Fuente: ASB

Prefederal Alma Unión
