Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Sanjustino batió a Rivadavia por 94-79, en el Cuna de Matadores, para cerrar su tercera victoria al hilo en la Zona A del Torneo Oficial Prefederal.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 07:52hs
Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Sanjustino sumó su tercera victoria en fila al superar a Rivadavia en el cierre de la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal. Por su parte, Alumni le quitó el invicto a Colón y ya no quedan elencos con puntaje ideal en el ascenso.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6

Martes 26 de agosto

21.30 Unión B 84 (Lucas Peralta 25) - CUST A 82 (Tomás Aldaz 29)

Miércoles 27 de agosto

Almagro 84 (Matías Felcaro 18) - El Quillá 47 (Sebastián Molina Cano 12)

Jueves 28 de agosto

Sanjustino 94 (Matías Galligani 20) - Rivadavia Juniors 79 (Manuel García 15)

TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 7

Jueves 28 de agosto

República del Oeste 81 (Tomás Govone 23) - Macabi 61 (Exequiel Ronchetti 13)

Kimberley 67 (Federico Sunier 18) - UNL 62 (Francisco Nuñez 15)

Santa Rosa 42 (Leandro Sasia 14) - CUST B 45 (Nicolás Nessier 18)

Alumni (LP) 84 (Alvaro Motura 19) - Colón (SF) 66 (Francisco Navarrete 22)

Centenario 39 (Justo Pérez Risso 9) - Almagro B 78 (Franco Parola 14)

Libre: Regatas Coronda

Sanjustino Prefederal Rivadavia
Noticias relacionadas
El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, informó que habrá 80 efectivos en el clásico de San Justo.  

Diagramaron un operativo especial de seguridad por la final de Liga Santafesina entre Sanjustino y Colón de San Justo

formula 1: asi fue el insolito despiste de verstappen en el gp de paises bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

la lista de los 16 barras de colon que no podran ingresar a ningun estadio tras los incidentes en el brigadier lopez

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

colapinto cumplio y termino 18º en la practica libre 1 del gp de paises bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Lo último

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Último Momento
A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: "Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca"

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Ovación
Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Fórmula 1: así fue el insólito despiste de Verstappen en el GP de Países Bajos

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná