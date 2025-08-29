Sanjustino sumó su tercera victoria en fila al superar a Rivadavia en el cierre de la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal. Por su parte, Alumni le quitó el invicto a Colón y ya no quedan elencos con puntaje ideal en el ascenso.
Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal
Sanjustino batió a Rivadavia por 94-79, en el Cuna de Matadores, para cerrar su tercera victoria al hilo en la Zona A del Torneo Oficial Prefederal.
Por Ovación
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6
Martes 26 de agosto
21.30 Unión B 84 (Lucas Peralta 25) - CUST A 82 (Tomás Aldaz 29)
Miércoles 27 de agosto
Almagro 84 (Matías Felcaro 18) - El Quillá 47 (Sebastián Molina Cano 12)
Jueves 28 de agosto
Sanjustino 94 (Matías Galligani 20) - Rivadavia Juniors 79 (Manuel García 15)
TORNEO OFICIAL - ZONA A2 - FECHA 7
Jueves 28 de agosto
República del Oeste 81 (Tomás Govone 23) - Macabi 61 (Exequiel Ronchetti 13)
Kimberley 67 (Federico Sunier 18) - UNL 62 (Francisco Nuñez 15)
Santa Rosa 42 (Leandro Sasia 14) - CUST B 45 (Nicolás Nessier 18)
Alumni (LP) 84 (Alvaro Motura 19) - Colón (SF) 66 (Francisco Navarrete 22)
Centenario 39 (Justo Pérez Risso 9) - Almagro B 78 (Franco Parola 14)
Libre: Regatas Coronda