Almagro A superó a El Quillá por 84 a 47, en un partido que le dio continuidad a la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal.
Almagro A completó la primera rueda invicto en el Prefederal
Almagro A le ganó a El Quillá por 84-47, y terminó invicto en la primera rueda del Torneo Oficial Prefederal, en el marco de la sexta fecha.
Por Ovación
Los esperancinos dominaron a su rival a partir del segundo cuarto y terminaron con 16 triples. Este jueves se completará la jornada en el Cuna de Matadores.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6
Martes 26 de agosto
Unión B 84 (Lucas Peralta 25) - CUST A 82 (Tomás Aldaz 29)
Miércoles 27 de agosto
Almagro 84 (Matías Felcaro 18) - El Quillá 47 (Sebastián Molina Cano 12)
Jueves 28 de agosto
21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors
Posiciones Zona A: Almagro A 12 (6-0); Unión B 9 (4-1); Sanjustino, Rivadavia y El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA B - FECHA 6
Martes 26 de agosto
Gimnasia 85 (Inti Peón 23) - Colón (SJ) 77 (Hugo Raggi 25)
Banco Provincial 83 (Sebastián Strina 27) - Unión A 75 (José Bione 18)
Regatas (SF) 59 (Agustín Sorba 20) - Alma Juniors 60 (Facundo Breques 19)
Posiciones Zona B: Gimnasia 11 (5-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 7 (1-5)
Fuente: ASB