Uno Santa Fe | Ovación | Almagro

Almagro A completó la primera rueda invicto en el Prefederal

Almagro A le ganó a El Quillá por 84-47, y terminó invicto en la primera rueda del Torneo Oficial Prefederal, en el marco de la sexta fecha.

Ovación

Por Ovación

28 de agosto 2025 · 09:55hs
Almagro A completó la primera rueda invicto en el Prefederal

Almagro A superó a El Quillá por 84 a 47, en un partido que le dio continuidad a la Fecha 6 del Torneo Oficial Prefederal.

Los esperancinos dominaron a su rival a partir del segundo cuarto y terminaron con 16 triples. Este jueves se completará la jornada en el Cuna de Matadores.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA A - FECHA 6

Martes 26 de agosto

Unión B 84 (Lucas Peralta 25) - CUST A 82 (Tomás Aldaz 29)

Miércoles 27 de agosto

Almagro 84 (Matías Felcaro 18) - El Quillá 47 (Sebastián Molina Cano 12)

Jueves 28 de agosto

21.30 Sanjustino vs. Rivadavia Juniors

Posiciones Zona A: Almagro A 12 (6-0); Unión B 9 (4-1); Sanjustino, Rivadavia y El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - ZONA B - FECHA 6

Martes 26 de agosto

Gimnasia 85 (Inti Peón 23) - Colón (SJ) 77 (Hugo Raggi 25)

Banco Provincial 83 (Sebastián Strina 27) - Unión A 75 (José Bione 18)

Regatas (SF) 59 (Agustín Sorba 20) - Alma Juniors 60 (Facundo Breques 19)

Posiciones Zona B: Gimnasia 11 (5-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) 9 (3-3); Banco y Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 7 (1-5)

Fuente: ASB

Almagro Prefederal
Noticias relacionadas
almagro a extendio su invicto en san tome en el prefederal

Almagro A extendió su invicto en San Tomé en el Prefederal

scaloni realizo el corte definitivo de la lista para la doble fecha de eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

cerundolo va por un lugar en la tercera ronda del us open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

messi va por otro: uno por uno, los titulos que gano en su carrera

Messi va por otro: uno por uno, los títulos que ganó en su carrera

Lo último

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Último Momento
Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Scaloni realizó el corte definitivo de la lista para la doble fecha de Eliminatorias

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Robo insólito en una heladería de la Costanera: se llevaron tortas, helados y bebidas

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Cerúndolo va por un lugar en la tercera ronda del US Open

Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo

"Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Ovación
Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Los festejos y las voces de Sanjustino al consagrarse campeón del Torneo Apertura

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Madelón en Copa Argentina: triunfos, penales y enfrentamientos históricos

Por qué Colón tiene la guardia alta por la designación de Yamil Possi como árbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

Del Sel, vice de Unión: Tenemos un club sólido y en expansión

Del Sel, vice de Unión: "Tenemos un club sólido y en expansión"

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

La oferta de Qatar, la última chance de Unión para la salida de Dómina

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná