Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Desde las 22, Olímpico será local de Regatas, en tanto que a las 22.10, San Lorenzo recibirá a Ferro, en la continuidad de la Liga Nacional.

Regatas buscará sellar su clasificación a la Copa Islas Malvinas en su visita a Olímpico en La Banda, mientras que Ferro, ya clasificado, defenderá la cima de la tabla frente a San Lorenzo.

OLÍMPICO - REGATAS CORRIENTES

Hora: 22.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fabricio Vito, Ariel Rosas y Fabio Alaniz.

Estadio: Vicente Rosales (La Banda, Santiago del Estero).

Historial: Se enfrentaron en 51 oportunidades, con 34 victorias para Regatas y 17 triunfos para Olímpico.

El Fantasma buscará recuperarse tras la caída con Independiente de Oliva 73-88 en el encuentro que disputó como local en el estadio de Villa San Martín, en Resistencia. Además, en caso de una victoria frente al Negro Bandeño (cerrará la primera rueda completando 18 juegos) podrá asegurar su lugar entre los cuatro primeros y ganará el pasaje a la Copa Islas Malvinas.

El elenco de Juan Varas se ubica 4° en la competencia con récord de 11 victorias y seis derrotas, y una caída lo dejaría afuera, ya que quedaría emparejado con Obras y Oberá, siendo que el Rockero tiene ventaja antes los dos equipos.

El equipo dirigido por Martín Villagrán llega con buenas sensaciones tras la contundente victoria ante Instituto por 93 a 69, un resultado que le permitió recuperarse luego de dos derrotas consecutivas frente a Independiente y Atenas. En ese encuentro se destacó el funcionamiento colectivo, con José Ascanio como máximo anotador (19 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias) y una sólida actuación de Bressan, que aportó 17 puntos y 7 rebotes.

Con esta actuación, el conjunto bandeño trepó provisoriamente al puesto 14 de la tabla, con un récord de 7 triunfos y 12 derrotas.

SAN LORENZO - FERRO

Hora: 22.10. TV: TyC Sports.

Árbitros: Alejandro Chiti, Raúl Sánchez y Nicolás D'anna.

Estadio: Polideportivo Roberto Pando.

Historial: Se enfrentaron en 28 oportunidades, con 17 festejos para San Lorenzo y 11 para Ferro.

A Boedo llega Ferro, siendo reciente campeón de la Sudamericana, puntero del torneo con récord 12-3, clasificado a la Copa Islas Malvinas y con el antecedente cercano de haberle ganado a Boca 100-84 en el Etchart.

En tanto, San Lorenzo vuelve a presentarse en Boedo tras la gira por Santiago del Estero. El Ciclón regresa al Pando con la necesidad de hacerse fuerte de local. A pesar de las derrotas, en Boedo también hubo buenas noticias que levantan el ánimo y la ilusión. Lucas Pérez seguirá defendiendo la camiseta azulgrana, se sumó Kevin Hernández para aportar experiencia, carácter y jerarquía, y vuelve Augusto Alonso, ya recuperado de su lesión. Así, por primera vez desde el inicio de la temporada, Sebastián Burtin podrá contar con el plantel completo.