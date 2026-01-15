Uno Santa Fe | Ovación | Benavides

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavídez aprovechó una jornada estratégica, pasó al frente de la general en el Dakar y quedó a dos etapas de lograr el mayor triunfo de su carrera.

Ovación

Por Ovación

15 de enero 2026 · 11:11hs
Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

El Rally Dakar 2026 entró en su tramo decisivo y Luciano Benavides dio un golpe clave este jueves al convertirse en el nuevo líder de la general en motos. El salteño fue protagonista en la undécima etapa, que unió Bisha con Al Henakiyah, con 346 kilómetros cronometrados y más de 500 de enlace, en una jornada marcada por la estrategia y los cambios de ritmo.

La victoria parcial quedó en manos del estadounidense Skyler Howes (Honda), quien se impuso con un tiempo de 3h09m02s. Lo escoltaron el francés Adrien Van Beveren, a apenas 21 segundos, y el español Edgar Canet, completando el podio de la etapa. Benavides arribó cuarto, controlando el desgaste y pensando en la general.

El gran salto de Luciano Benavides en el Dakar

El gran movimiento se dio en la clasificación acumulada. Benavides capitalizó la estrategia de Ricky Brabec, quien reguló en el tramo final para largar detrás del argentino en la próxima especial.

Con esa maniobra, el piloto de KTM pasó a liderar la general con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para llegar a Yanbu.

Por detrás, el español Tosha Schareina se mantiene tercero, aunque ya a más de 15 minutos del líder, mientras que el australiano Daniel Sanders, vigente campeón, completó la etapa con el hombro vendado tras una dura caída y sigue en carrera pese a las molestias físicas.

Este viernes se disputará la penúltima especial, con más de 310 kilómetros cronometrados, en una definición que promete máxima tensión en el desierto saudí.

Benavides Dakar Luciano Benavides
Noticias relacionadas
Gimnasia y Esgrima jugará de local por la segunda fecha de la Liga Nacional Masculina.

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

En las instalaciones de GER, en el parque de la Independencia, comienza la preparación de Capibaras XV.

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Argentina se impuso a Chile en sets corridos en el arranque del Sudamericano U17

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

el challenger de buenos aires tiene tres argentinos en cuartos de final

El Challenger de Buenos Aires tiene tres argentinos en cuartos de final

Lo último

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Último Momento
Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Olímpico-Regatas y San Lorenzo-Ferro, la doble propuesta en la Liga Nacional

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

Intento de robo y tiroteo fatal en barrio Sur: detuvieron al principal acusado

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

La Municipalidad de Santa Fe comenzó la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Unión, entre certezas y alertas tras su estreno 2026 en Montevideo

Ovación
Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Colón acordó la cesión de Nicolás Talpone a Estudiantes de Río Cuarto

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Se pone en marcha el segundo weekend de la Liga Nacional de vóley Masculina

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

Arranca la preparación de Capibaras XV para el Súper Rugby Américas

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

El U17 de Argentina de vóley comenzó el Sudamericano con un triunfo

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Luciano Benavides es el nuevo líder del Dakar y sueña con la consagración en motos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus