Olímpico superó a Argentino en el Vicente Rosales

Olímpico festejó en la segunda fecha de la Liga Nacional, al derrotar a Argentino pro 96-76 en el Vicente Rosales.

Olímpico se quedó con el juego ante Argentino en el Vicente Rosales por 96 a 76, por la segunda fecha de la Liga Nacional. La gran figura del encuentro fue Richard Granberry, determinante con 26 puntos y 9 rebotes.

El conjunto bandeño comenzó a marcar claras diferencias promediando el juego, con márgenes que llegaron a los 20 puntos gracias a una defensa intensa y al goleo repartido. Granberry se hizo fuerte en la pintura con 12 tantos en la primera parte, mientras que Pérez aportó 11 desde el perímetro para ir quebrando la resistencia rival. Argentino se sostuvo en el aporte aislado de Podestá y Aaron, aunque sin poder frenar el ritmo local.

Olímpico lo liquidó en el complemento

En el complemento, Olímpico encontró la posibilidad de correr la cancha abierta y estirar aún más la diferencia. El protagonismo de la segunda unidad fue clave: Facello y Pérez castigaron con eficacia desde larga distancia, mientras que Ascanio se destacó con energía y presencia desde el cierre del tercer cuarto.

El último período solo sirvió para decorar el tanteador en un juego que ya estaba definido. Con un funcionamiento colectivo sólido y el dominio de Granberry en ambos tableros, Olímpico dejó en claro su fortaleza en casa y sumó una victoria contundente que alimenta la confianza de cara a lo que viene.