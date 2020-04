Ortigoza extendió la lista de críticas a Carlos Tevez

El volante de Estudiantes de Río Cuarto, de la Primera Nacional, Néstor Ortigoza, se sumó a la ola de críticas lanzada por varios futbolistas que se sintieron tocados por las manifestaciones de Carlos Tevez respecto de que los jugadores "pueden estar seis meses o un año sin cobrar sus sueldos", y le respondió.

"La verdad es que no comparto con Tevez lo que dijo, porque no hizo más que comprometer a sus colegas. Él no se puede meter en el bolsillo de los demás. Y tampoco hace falta que lo haga público", disparó Ortigoza respecto de lo declarado por el Apache sobre las necesidades económicas de los clubes a partir del parate suscitado por la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavirus.

"Si lo que quiere Tevez es ayudar realmente, lo puede hacer, pero que no me comprometa a mí, porque si me sacás el 30 por ciento del contrato, o a otro chico lo mismo, me perjudicás mucho, porque esa plata la tengo destinada a compromisos que debo cumplir", advirtió el ex jugador de San Lorenzo, Argentinos Juniors y Rosario Central, en DirecTV.

Sin pelos en la lengua, tal su costumbre, el futbolista de 35 años que también integró el seleccionado de Paraguay, destacó que Tevez "hizo una carrera espectacular, le fue bien y hay que felicitarlo, pero insisto en que no se puede meter en el bolsillo de los demás jugadores".

"Es que los futbolistas que hacen la diferencia son muy pocos, porque la mayoría vive al día. Yo no sé si Tevez vendió humo con lo que dijo, pero terminó exponiendo al resto de los jugadores, porque eso lo escuchan los dirigentes y agarran viaje enseguida con los descuentos de sueldos", alertó el futbolista oriundo de la localidad bonaerense de San Antonio de Padua.