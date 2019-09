Otro mimo para el Flaco Oscar Bergesio

En la sesión especial de este miércoles, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe realizó un acto de reconocimiento. El diputado provincial Jorge Henn fue el encargado de explicar los motivos por los cuales se entregó el diploma, medalla y resolución a Oscar Bergesio.

Recientemente, el Flaco, se retiró de la labor que venía realizando desde hace muchos años en LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral, como periodista y comentarista del equipo Diez en Deportes.

El Flaco Bergesio recibió un diploma de honor a la trayectoria deportiva, en reconocimiento a su ininterrumpido trabajo como periodista deportivo destacado.

Los tres legisladores provinciales, María Cecilia del Huerto Ayala, Jorge Henn, y Gabriel Real, más el acompañamiento de Santiago Mascheroni fueron los encargados de entregar los respectivos presentes.

Cuando le tocó hablar, Oscar Bergesio señaló: "Yo sigo pensando íntimamente que no era para tanto. La trayectoria, que no fue otra cosa que laburo, a lo mejor no era mérito suficiente. Pero si llega, hay que aceptar, y agradecer".

thumbnail_4919 f02 recon bergesio.jpg UNO / José Busiemi

"Aprovecho para felicitar a todos los deportistas santafesinos que lograron cosas importantes en los Panamericanos, e insisto, el agradecimiento porque están acá con nosotros", finalizó el periodista, con casi 50 años de labor en los medios de la ciudad capital.

Hace casi un mes, Oscar Bergesio fue reconocido por el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe como "Santafesino Ilustre", por su trayectoria y valioso aporte a la ciudad y al fútbol santafesinos desde el ámbito del periodismo deportivo.

En la oportunidad, los diputados provinciales, también entregaron diplomas de honor a los ex pilotos Raúl Guagliano, Héctor Oscar Prono, Jorge Juan Ternengo y Juan Pablo Zampa. El diploma se entregó como reconocimiento a los pilotos de automovilismo santafesino que obtuvieron distintos logros y campeonatos a través de sus respectivas trayectorias y carreras deportivas.