Pampas consiguió imponerse bajo la lluvia ante Yacaré

Yacaré dejó una buena imagen

La entrega de Yacaré XV en la defensa fue un factor a destacar en el equipo de Ricardo Le Fort. La enorme cantidad de balones perdidos – más por la dificultad lógica de la lluvia que por ineficacia individual – evitó que se pudiera llevar, al menos, un merecido punto bonus defensivo.

Pampas.jpg Bajo una intensa lluvia, el medio scrum santafesino Juan Cruz Strada busca abrir la pelota ante Pampas. Prensa UAR

El primer try mostró a un Manuel Nogués mostrando su buen juego. Tomó el balón en 25 metros del rival y tras un paso hacia adentro se filtró entre dos defensores de la franquicia paraguaya para correr en ángulo hacia la bandera izquierda. No pudo sumar la conversión en su primer partido como titular de Pampas. A los 4 minutos, el local ganaba 5-0.

Aprovechando la ventaja de tener dos jugadores más por sendas tarjetas amarillas, el maul de line depositó al hooker Axel Zapata en el ingoal de la franquicia porteña. La conversión de ‘Paco’ Lamas dejó a la visita al frente tras el primer cuarto de juego.

Una gran corrida del wing anfitrión Jerónimo Ulloa, desde un contrataque que inició el fullback Benjamín Elizalde, generó el segundo try local. Confrontado, Ulloa pateó por encima de la defensa; el balón resbaladizo no pudo ser tomado por la última línea defensiva y el balón suelto lo tomó el centro Justo Piccardo para apoyar desde cerca. La conversión de Nogués estiró a cinco la diferencia al minuto 26.

El número 10 de Pampas volvió al try encontrando el más mínimo de los espacios, después de que los forwards comprometieran la última línea defensiva. Al convertir, el propio Nogués selló el resultado del primer tiempo: 19 a 7.

El segundo tiempo en la Catedral del rugby

El ingresado Joaquín de la Vega Mendía estiró el resultado con un penal en el minuto 68. El kick a los postes mostró la dificultad que tuvo Pampas por quebrar una efectiva defensa de Yacaré.

pampas.jpg El medio scrum formado en Atlético del Rosario, Manuel Nogués, consiguió dos tries y dos conversiones. Prensa UAR

Rápidamente, la franquicia paraguaya se ubicó en situación ofensiva con un penal y line. El apertura Lamas, mezclado entre los forwards, quebró la inercia para el segundo try de su equipo. Desde la esquina derecha, no pudo sumar la conversión.

Hubo un par de opciones más de try, pero en su propio campo, Pampas defendió la diferencia y le negó el punto bonus a la visita.Pampas llegará a la novena fecha en la cima de la tabla. Si Dogos XV gana con punto bonus en Glendale ante American Raptors, compartirán esa posición.

Síntesis:

Pampas 22- Yacaré XV 12

Pampas: Matías Medrano, Ramiro Gurovich y Estanislao Carullo; Eliseo Fourcade y Marcelo Toledo; Manuel Bernstein (capitán), Nicolás D´Amorim y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Manuel Nogués; Jerónimo Ulloa, Justo Piccardo, Bruno Heit, Santiago Pernas y Benjamín Elizalde.

Luego ingresaron: Ignacio Bottazzini, Javier Corvalán, Javier Coronel, Rodrigo Fernández Criado, Tomás Bernasconi, Simón Benítez Cruz, Joaquín De la Vega Mendia y Juan Pablo Castro. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Yacaré XV: Ezequiel Reyes, Axel Zapata y Rolando Portillo; Lucio Anconetani y Mariano Garcete (capitán); Juan Cruz Pérez Rachel, Felipe Puertas y Nicolás Parada Heit; Juan Cruz Strada y Joaquín Lamas; Juan González, Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Arturo López y Ramiro Moyano.

Luego ingresaron: Ignacio Palillo, Daniel Cabral, Enrique Quinteros, Juan Heisecke, Ariel Núnez, Gonzalo Bareiro, Tomás Vanni y Gianfranco Parodi. Entrenador: Ricardo Le Fort.

Primer tiempo: 3’, Tries de Nogués (P); 21’, Gol de Lampas por Try de Zapata (Y), y 26 y 35’, Goles de Nogués por Tries de Piccardo y de él mismo (P).

Amonestados: 6’, Puertas (Y); 16’, Fourcade (P), y 20’, Pernas (P).

Parcial: Pampas 19 – Yacaré XV 7.

Segundo tiempo: 28’, Penal de De la Vega Mendía (P), y 30', Try de Lamas (Y).

Amonestados: 1’, Portillo (Y), y 10’, Parada Heit (Y).

Cancha: CASI.

Referee: Gonzalo de Achával.