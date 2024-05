Pampas fue impiadoso con los chilenos de Selknam en el CASI

El CASI le sienta bien a Pampas

Pampas comenzó con todos y, rápidamente, marcó sus intenciones. Sin darle tiempo de acomodarse a Selknam, un penal derivó en maul y de esta formación que recorrió unos 20 metros surgió el hooker Santiago Bottazini apoyando antes de los dos minutos, en su primer partido como titular en la temporada, recuperado de una lesión que lo incomodó la primera parte del torneo

Coincidiendo con el primer cuarto de juego, el primera línea Iñaki Gurruchaga recibió una tarjeta amarilla.El costo fue alto ya que del siguiente maul, el pilar Esteban Carullo llegó al ingoal. El apertura Joaquín de la Vega Mendía aportó nuevamente la conversión con lo cruzó la barrera de los 100 puntos en el torneo.

El eficiente Joaquín Moro llegó al tercer try después de que la franquicia chilena defendiera bien un maul; tras reciclar el balón, Simón Benítez Cruz con un pase preciso permitió que el octavo, a pura potencia, rompa varios tackles para apoyar. Enseguida después, Selknam volvió a tener 15 jugadores.

El try-man del Súper Rugby Américas Santiago Pernas volvió a volar al ingoal, esta vez leyendo un pase llovido del ataque de Selknam para interceptar y volver a sumar de a cinco. El último kick del primer tiempo le permitió a de la Vega Mendía estirar a 26-0 el score parcial.

Rugby2.jpg El paranaense de Estudiantes, Bruno Heit, fue el autor del primer try en el segundo tiempo en el CASI. Prensa UAR

Pampas no bajó la intensidad en el complemento

El segundo tiempo mantuvo el envión, y el quinto try del anfitrión fue el más lindo de la noche – primero los forwards desde un scrum fueron detenidos, el potente centro Justo Piccardo quedó a milímetros del try y cuando el balón llegó a de la Vega Mendía, este hizo un perfecto pase con su aceitado pie para que Gerónimo Ulloa en un movimiento y en el aire pase al centro Bruno Heit para el try que convirtió el apertura.

Pasada la hora de juego, Pampas apoyó por sexta vez; los backs abrieron la cancha y finalmente, varias fases después, Santiago Montagner rompió la endeble defensa chilena. Moro apoyó su segundo try tras tapar un kick del argentino Rafael Iriarte, al tomar el balón suelto y correr unos 40 metros en soledad. Nuevamente con 14, por una segunda amarilla, el abrumador dominio local se reflejó en el try del fullback Manuel Nogués, el octavo y último de su equipo.

Síntesis:

Pampas XV 54- Selknam de Chile 0

Pampas XV: Javier Corvalán, Ignacio Bottazzini y Estanislao Carullo; Eliseo Fourcade y Marcelo Toledo; Santiago Montagner, Nicolás D´Amorín y Joaquín Moro; Simón Benítez Cruz y Joaquín De la Vega (capitán); Jerónimo Ulloa, Justo Picardo, Bruno Heit, Santiago Perna y Manuel Nogués. Luego ingresaron: Ramiro Gurovich, Facundo Scaiano, Javier Coronel, Rodrigo Fernández Criado; Eliseo Chiavassa, Ignacio Inchauspe, Juan Pablo Castro y Bernabéz López Fleming. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Selknam de Chile: Iñaki Gurruchaga, Diego Escobar y Salvador Lues; Santiago Pedrero y Federico Albrisi; Raimundo Martínez, Clemente Saavedra (cap) y Alfonso Escobar; Marcelo Torrealba y Rafael Iriarte; Iñaki Delguy, Rodrigo Araya, Nicolás Saab, José Llerenas y Felipe Méndez. Luego ingresaron: Tomás Dussaillant, Norman Aguayo, Marco López, Javier Eissmann, Augusto Sarmiento, Sebastián Bianchi, Martín Escobar, Andrés Kuzmanic. Entrenador: Jake Mangin.

Primer tiempo: 1, 21 y 38’, Goles de De la Vega Mendía por Tries de Bottazzini, Carullo y Pernas (P), y 30’, Try de Moro (P).

Amonestado: 20’, Gurruchaga (S).

Parcial: Pampas 26 – Selknam 0.

Segundo tiempo: 13’, Gol de De la Vega Mendía por Try de Heit (P), y 22 y 27’, Goles de Nogués por Tries de Montagner y Moro (P).

Amonestado: 33’, Aguayo (S).

Cancha: CASI.

Referee: Francisco González (Uruguay).