Pampas ganó con contundencia a Raptors en Glendale

El partido comenzó a todo ritmo y desde el comienzo quedaron claras las realidades de los dos partidos: Pampas fue efectivo al ingresar en posiciones de ataque mientras que los Raptors no supieron como romper la sólida defensa de su rival. Remarcando el nivel que está teniendo el apertura de Pampas Joaquín de la Vega Mendía dentro de los primeros dos minutos le negó el try a American Raptors robando una pelota en el contacto muy cerca del try.

Rápidamente, el wing Lucio Auad abrió el marcador antes del cuarto minuto cuando Pampas, con buena posesión, le hizo llegar la pelota después de buen manejo tanto de forwards como backs. Luego, el octavo y capitán Santiago Ruiz se benefició de un ruck, originado en un lineout, que avanzó para ayudar en el segundo try de Pampas.

El juvenil hooker Valentino Minoyetti supo quebrar tres endebles tackles para el tercer try de Pampas, demostrando la eficacia de su equipo para sumar puntos cuando ingresó en zona de try; los Raptors tuvieron la suerte contraria, en el primer tiempo nunca pudieron sumar puntos a pesar de momentos de buena posesión.

Auad mostro su velocidad para su segundo try, y el del bonus argentino, gracias a un preciso kick de de la Vega Mendía quien, para la media hora, aportó las cuatro conversiones, enviando a su equipo al descanso con un cómodo 28-0. Rápidamente, comenzado el segundo tiempo, el ala Nicolás Damorín ratificó el liderazgo al apoyar un try de equipo, protegiendo el balón a lo largo de múltiples fases para el quinto try de su equipo.

image.png La franquicia argentina que juega la Súper Rugby Américas se llevó un abultado triunfo en su visita a Estados Unidos.

El tercer try de Auad fue una buena ejecución de una jugada desde el line, de la que el surgido en Pueyrredón tomó un pase interno para encontrar el hueco que lo depositó bajo los postes.

El dominio visitante fue tal que aun cuando Federico Lavanini fue enviado al sin bin, Raptors no pudo posicionarse en el campo de Pampas; cinco minutos más tarde, el hooker de Raptors Diego Fortuny pagó las reiteradas faltas de su equipo con una amarilla. El ingresado hooker Rodrigo Pérez Boulan fue el beneficiario de múltiples fases para llegar desde cerca al try.

Con las ganas intactas aún en el amplio dominio, Joaquín Lamas tomó a la defensa por sorpresa cuando en vez de realizar en corto kick para ir al line, jugó rápido y apoyó sin que nadie lo tocara en la punta derecha. Como en los anteriores siete tries, esta octava conquista fue convertida desde un lugar difícil por el efectivo de la Vega Mendía.

Reconfirmando su rol en el triunfo, el apertura surgido en Hindú vio espacio detrás de la línea defensiva para poner un quirúrgico kick para que Iñaki Delguy, a quien se le había negado un try un par de minutos antes, apoye en la misma posición que el try anterior. Sin problemas, de la Vega Mendía aportó la novena conversión y ratifico el triunfo más amplio en el Súper Rugby 2023.

Síntesis:

American Raptors 0- Pampas 63

American Raptors: Payton Telea-Ilalio, Diego Fortuny y Ma'Ake Muti; Will Crawford y Mikey Grandy (cap); Diego Magno, Tommy Clark y Ronan Murphy; Martín Landajo y Patrick Madden; Ramiro Moyano, Watson Filikitonga, Dominick Iacovino y Ryan James; Line Latu. Luego ingresaron: Jack Manzo, Chris Schade, Adagio Lopeti, Shawn Clark, Siaki Vikilani, Ethan McVeigh, Cassh Maluia, Lucas González Amorosino.

Pampas: Rodrigo Martínez, Valentino Minoyetti yJavier Coronel;,Lorenzo Colidio y Federico Lavanini; Nicolás D'Amorim, Jerónimo Ureta y Santiago Ruiz (cap); Mateo Albanese y Joaquín de la Vega Mendía; Lucio Auad, Manuel Alfaro, Benjamín Elizalde e Iñaki Delguy; Juan Landó.

Luego ingresaron: Rodrigo Pérez Boulan, Matías Medrano, Javier Corvalán, Manuel Bernstein, Eliseo Fourcade, Rafael Iriarte, Joaquín Lamas, Juan Pablo Castro.

Primer tiempo: 3, 14, 21 y 31’, Goles de De la Vega Mendía por Tries de Auad-2-, Ruiz y Minoyetti (P).

Parcial: American Raptors 0 – Pampas 28.

Segundo tiempo: 2, 7, 28, 34 y 38’, Goles de De la Vega Mendía por Tries de D’Amorim, Auad, Pérez Boulan, Lamas y Delguy (P).

Amonestado: 16’, Lavanini (P).

Estadio: Infinity Park, Glendale.

Referee: Francisco González.