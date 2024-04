Pampas, con punto bonus, regresa contento de Estados Unidos

Un triunfo clave en Colorado

El comienzo de Pampas fue muy efectivo, sobre todo en el primer cuarto cuando se apoyaron los primeros tres tries, a través de los backs. Primero fue el centro Juan Pablo Castro, después el wing Jerónimo Ulloa en un profundo contrataque, y finalmente el primer centro Justo Piccardo, quienes apoyaron los primeros tres tries del partido, todos convertidos por el eficiente Joaquín de la Vega Mendía.

image.png Pampas fue superior y goleó a American Raptors por 47-14 en el Súper Rugby Américas en Estados Unidos.

Golpeado, pero no vencido, American Raptors mostró su compromiso y Diego Fortuny, como buen capitán, lideró a su equipo abriendo el cero con un try a los 22 minutos. Hubo un par de otras oportunidades que no pudieron convertirse en puntos por la tozudez defensiva de Pampas que se fueron al descanso liderando 21-7.

Pampas hizo pesar su favoritismo

El cuarto try llegó casi desde el vestuario ya que con la conducción del ingresado hooker Ignacio Bottazini, el maul de line lo depositó en el ingoal para, además, asegurar el punto bonus.

Raptors replicó unos minutos más tarde, cuando centímetro a centímetro fue avanzando, hasta que el jugador más alto del torneo, el ala Sean Clarke, de dos metros seis centímetros, fue quien finalmente aportó el segundo try de su equipo que, al igual que el primero, convirtió Ignacio Mieres.

De la Vega Mendía tocó muchas veces el balón en un movimiento que, lateralizando el juego, necesito de la corrida frontal de Castro para quebrar la defensa local – sobre el final, cedió a de la Vega Mendía que, finalmente, falló la conversión de su propio try.

image.png Dogos XV venció a Cobras Brasil Rugby por 31-9 y es líder junto a Pampas.

Poco después de que Fortuny deje el campo con tarjeta amarilla, Pampas eligió jugar un scrum que dominó al punto de que el ingresado Octavio Santiago Montagner apoyó con comodidad a siete del final.

Cuando podría haber visto el reloj terminar su tiempo, Pampas quizo mostrar sus verdaderas intenciones de ser el mejor del torneo para colocar al medioscrum Ignacio Inchauspe en el último try tras una buena corrida de Gerónimo Ulloa. La conversión de de la Vega Mendía decretó el resultado final: 47-14.

Síntesis:

American Raptors 14- Pampas 47

American Raptors: Ma’ake Muti, Diego Fortuny (capitán), Facundo Pomponio; Will Crawford, Javon Camp-Villalovos; Shawn Clark, Aidan Christians, Diego Magno; Deveraux Ferris, Ignacio Mieres; Francisco Quinn, Watson Filikitonga, Thomas Morani, Jacob Hidalgo y Rufus Mclean. Luego ingresaron: Jackson Zabierek, Clay Markoff, Koby Baker, Tommy Clark, Mo Vainikolo, John Lefevre, Feofaaki Pulu y Patrick Madden. Entrenador: David Butcher.

Pampas: Javier Corvalán, Ramiro Gurovich y Javier Coronel; Rodrigo Fernández Criado y Eliseo Fourcade; Manuel Bernstein (capitán, CRAI de Santa Fe), Eliseo Chiavassa y Tomás Bernasconi; Simón Benítez Cruz y Joaquín De la Vega Mendia; Jerónimo Ulloa, Justo Picardo, Juan Pablo Castro, Santiago Pernas y Marcos Elicagaray. Luego ingresaron: Ignacio Bottazzini, Renzo Zanella, Estanislao Carullo, Mateo Lorenzo, Santiago Montagner, Ignacio Inchauspe, Bruno Heit y Bernabé López Fleming.Entrenador:Juan Manuel Leguizamon.

Primer tiempo: 5m, try de Juan Pablo Castro convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 10m, try de Jerónimo Ulloa convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 19m, try de Justo Piccardo convertido por Joaquín de la Vega Mendía; 23m, try de Diego Fortuny convertido por Ignacio Mieres (AR). Resultado parcial: American Raptors 7 vs Pampas 21.

Segundo tiempo: 5m, try de Ignacio Bottazzini convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 13m, try de Shawn Clark convertido por Ignacio Mieres (AR); 19m, try de Joaquín de la Vega Mendía (P); 34m, try de Santiago Montagner convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 40m, try de Ignacio Inchauspe convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P). Incidencia: 31m, tarjeta amarilla para Diego Fortuny (AR). Resultado final: American Raptors 14 vs. Pampas 47.

Referee: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Infinity Park, Glendale (Colorado).