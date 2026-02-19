Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se revelaron los audios del VAR en el penal anulado a Unión contra San Lorenzo

La Liga Profesional difundió los audios del VAR por el penal anulado a Unión en el empate 0-0 ante San Lorenzo en el 15 de Abril. Video

Ovación

Por Ovación

19 de febrero 2026 · 14:34hs
Se revelaron los audios del VAR en el penal anulado a Unión contra San Lorenzo

El 0-0 entre Unión y San Lorenzo dejó más que un resultado corto en el 15 de Abril. Dejó una escena congelada, un árbitro señalando el punto del penal y, segundos después, una revisión que cambió todo. Ahora, con la publicación oficial de los audios por parte de la Liga Profesional, se conoció el detrás de escena en el VAR.

La acción ocurrió en el complemento. Ariel Penel marcó penal para el Tate por una supuesta mano en el área. La tribuna explotó. Pero desde Ezeiza llegó el llamado: revisión en marcha.

• LEER MÁS: Unión y la urgencia por volver a ser confiable y efectivo en el 15 de Abril

En el intercambio entre cabina y campo se desmenuzó cada detalle. ¿Dónde impacta la pelota? ¿Hay movimiento del brazo? ¿Existe intención? Las imágenes fueron concluyentes para el equipo arbitral: el balón no dio en la mano, sino "en el rostro del futbolista número 42" de San Lorenzo. Esa precisión técnica cambió el rumbo de la jugada.

Tras observar la secuencia en el monitor, Penel anuló su decisión inicial. Nada de penal. La difusión de los audios dejó expuesto el paso a paso del protocolo y el criterio aplicado en una jugada milimétrica. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de acciones, la explicación no apagó del todo el debate.

El audio del VAR por la polémica en Unión-San Lorenzo

Embed - VAR 2026 | #TorneoMercadoLibre 2026 | Fecha 5 | UNIÓN - SAN LORENZO

Unión San Lorenzo VAR
Noticias relacionadas
luis lobo medina impartira justicia en union vs aldosivi en la sexta fecha

Luis Lobo Medina impartirá justicia en Unión vs Aldosivi en la sexta fecha

leo madelon hace hincapie en la eficacia de union: hay que mover la red

Leo Madelón hace hincapié en la eficacia de Unión: "Hay que mover la red"

lucas menossi en union: hay que estar atentos al minimo detalle

Lucas Menossi en Unión: "Hay que estar atentos al mínimo detalle"

lucas meuli, formado en union y listo para responder: aldosivi es una final para nosotros

Lucas Meuli, formado en Unión y listo para responder: "Aldosivi es una final para nosotros"

Lo último

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Último Momento
La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión de Diputados arrancó con un picante cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Acueducto biprovincial: diez empresas compiten por un nuevo tramo clave que llevará agua a diez localidades

Citan a indagatoria a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

Citan a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino en la causa AFA por retención de impuestos y aportes

Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

Entre la lluvia y decisiones, Madelón piensa en los 11 de Unión para recibir a Aldosivi

Ovación
Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

Todo lo que el hincha de Unión necesita conocer para el cotejo ante Aldosivi en Santa Fe

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

El plantel de Liga Argentina en Colón volvió a la cancha tras normalizarse la situación salarial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

La Liga Nacional puso primera con victoria de Banco Provincial

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Tests en Bahréin: Colapinto terminó sexto en la segunda sesión del día

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus