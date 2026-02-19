Se revelaron los audios del VAR en el penal anulado a Unión contra San Lorenzo

La Liga Profesional difundió los audios del VAR por el penal anulado a Unión en el empate 0-0 ante San Lorenzo en el 15 de Abril. Video

El 0-0 entre Unión y San Lorenzo dejó más que un resultado corto en el 15 de Abril. Dejó una escena congelada, un árbitro señalando el punto del penal y, segundos después, una revisión que cambió todo. Ahora, con la publicación oficial de los audios por parte de la Liga Profesional, se conoció el detrás de escena en el VAR .

La acción ocurrió en el complemento. Ariel Penel marcó penal para el Tate por una supuesta mano en el área. La tribuna explotó. Pero desde Ezeiza llegó el llamado: revisión en marcha.

En el intercambio entre cabina y campo se desmenuzó cada detalle. ¿Dónde impacta la pelota? ¿Hay movimiento del brazo? ¿Existe intención? Las imágenes fueron concluyentes para el equipo arbitral: el balón no dio en la mano, sino "en el rostro del futbolista número 42" de San Lorenzo. Esa precisión técnica cambió el rumbo de la jugada.

Tras observar la secuencia en el monitor, Penel anuló su decisión inicial. Nada de penal. La difusión de los audios dejó expuesto el paso a paso del protocolo y el criterio aplicado en una jugada milimétrica. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de acciones, la explicación no apagó del todo el debate.

El audio del VAR por la polémica en Unión-San Lorenzo