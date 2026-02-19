Uno Santa Fe | Unión | Unión

El fútbol femenino de Unión protagonizó un hecho histórico

Este miércoles, las jugadoras de Unión firmaron su primer contrato profesional, lo que constituye un acontecimiento inédito para la institución

19 de febrero 2026 · 09:26hs
Las jugadoras firmaron su primer contrato profesional con Unión.

El miércoles 18 de febrero de 2026 fue un día histórico para el fútbol de Unión. Ya que las jugadoras del plantel rojiblanco firmaron su primer contrato profesional con la institución.

Recordando que el equipo femenino participará por primera vez del campeonato de Primera División, luego de haber alcanzando en 2025 el ascenso a la máxima categoría superando a Lanús.

Una noticia que da cuenta del crecimiento del fútbol femenino que viene experimentando el club rojiblanco y que hoy lo ubica en la élite compitiendo contra los mejores equipos del país.

