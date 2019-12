Paracao es el campeón de la Liga Masculina de Vóley

En la noche del jueves, el gimnasio Roque Otrino, ubicado en el barrio Centenario, se desarrolló la tercera final de la Liga Santafesina de 1° división masculina entre Colón de Santa Fe y Paracao de Paraná.

El conjunto entrerriano se llevó el triunfo por 3 a 0, con parciales de 25-22, 25-21 y 25-17, en casi una hora y veinte minutos de juego, y lo hizo con absoluta superiordad ante un rival que estuvo lejos de su habitual desempeño.Recordemos que en los choques anteriores, en la ciudad de Paraná, Paracao ganó por 3 a 0, mientras que el pasado fin de semana, en nuestra capital los santafesinos lo hicieron por 3 a 2.

Ante un gran marco de público, Paracao arranco+ocon todo. Rápidamente se puso 4 a 0 y ello llevo al coach local a pedir tiempo muerto. Luego, se equilibraron las acciones, los santafesinos se arrimaron 10 a 9 y la visita comenzó a desconcentrarse. Cada punto fue jugado al límite y con mucha actitud por parte de ambos.

Muy duro el primer parcial que llegó a ponerse 21 a 18 a favor de Paracao. Un golpe en el dedo dejó a Gonzálo Lapera de la visita unos minutos fuera de cancha, pero no había caso, la visita lo cerró con un excelente bloqueo y se impuso 25 a 22..

En el segundo set, Colón salió a buscar el partido pero la defensa paranaense funcionó bien, y el marcador quedó igualado en 5. Por fin los árbitros advirtieron un toque de red y Colón pasó al frente 8 a 6 con cuatro puntos seguidos a su favor.

El sabalero se desconcentró y apenas logró quedar arriba 12 a 11. Tras un tiempo muerto pedido por Chupin Saavedra, llegó la remontada de Paracao que pasó al frente en el tablero 14 a 12. Nada estaba dicho por la paridad en el juego y por los errores no forzados que ambos cometieron que dejó la cosa 20 a 16 a favor de Paracao. Igualmente la efectividad volvió a estar a favor de los visitantes que dejaron 25 a 20 y pusieron el partido 2 a 0.

El tercer segmento no fue muy diferente a lo visto en los sets anteriores, ya que empezó arriba el conjunto local, pero Paracao se recompuso y pasó a ganarlo. Por como estaba la cosa era muy complicado que Colon pueda revertir un partido que no fue de los mejores y en que la visita apeló a sus mejores armas como el bloqueo. Hubo muy buenas actuaciones individuales como la del líbero Sosa, la entrega y defensa de Lapera y Destri, en los entrerrianos. Pese al esfuerzo, el sabalero estaba doblegado de la cabeza, a lo que hay que sumarle el buen rendimiento de los paranaenses que lograron imponerse 25 a 17.

COLON.jpg UNO Santa Fe

Esperaba un poco más

El capitán de Colón, Gonzalo Bosio le dijo a UNO Santa Fe que "me voy con un sabor amargo porque no esperábamos un partido así, ya que no estaba en los planes de nadie. Fue un 3 a 0 con todo lo que lo habíamos peleado el partido pasado, esperaba un poco más. Fue un día de esos que no te salen las cosas, arrancás con el pié izquierdo, y no hay nada que hacerle".

"Enfrentamos a un rival muy duro, son chicos que están entrenando para una liga A2, nosotros somos un equipo muy joven, con dos o tres pibes que se sumaron ahora porque tuvimos muchas bajas. Somos un plantel corto, venimos a entrenar seis ó siete, ellos son catorce, y ahí se nota la diferencia", señaló el muy buen jugador sabalero tras la derrota ante Paracao.

También expresó que "lo mejor que tenemos es la unión del grupo, siempre se mantuvo unido aunque ganemos o perdamos. Creo que eso es lo mejor y lo que más rescato. Después nos falta entrenar un montón, con jugadores dentro de la cancha no se gana sólo, se requiere trabajo y compromiso".

Más detalles

Colón de Santa Fe: Guillermo Walker, Pablo Bernardi, Tomás Fuga, Facundo Loyarte, Gonzálo Bosio (capitán), Agustín Recce (L), Scharo Schwartz, Carlos Pavón, Nicolás Grosso, Luciano Cajaffa (L) y Joel Carlen. Entrenador: Esteban Saavedra.

Paracao de Paraná: Adrián Gayoso, Marco Solanas, José Antivero, Joaquín Daverio, Gonzálo Lapera, Nahuel Leaniz, Matías Maier, Alan Alva, Agustín Otero, Mariano Destri, Gabriel Zurdo, Santiago Escanés, Sebastián Vuoto (L), Hipólito Sosa (L). Entrenador: José Ignacio Saucedo.