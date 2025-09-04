Uno Santa Fe | Ovación | Paraguay

Paraguay empató con Ecuador y volverá a jugar un Mundial después de 16 años

4 de septiembre 2025 · 23:43hs
Paraguay empató 0 a 0 ante Ecuador en Asunción y con este resultado volverá a jugar un Mundial después de 16 años. El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro alcanzó este jueves en el estadio Defensores del Chaco un anhelo largamente esperado por los hinchas.

El local salió a jugar este partido con la certeza de que un empate ante Ecuador lo clasificaba a la cita mundialista del año próximo. Y consciente de esa necesidad, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro actuó como lo que es: un equipo ordenado y sin apresuramientos.

Con el pasaporte asegurado al Mundial, Ecuador se mostró más suelto en el primer tiempo, y en el amanecer del compromiso avisó con un remate cruzado de Enner Valencia, el referente ofensivo más importante del conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece.

Bajo la conducción de Ángelo Preciado, el seleccionado tricolor hilvanó sus mejores momentos en un partido muy cortado y que, por momentos, se volvió muy friccionado.

Valencia volvió a tener dos oportunidades más en el cierre del primer capítulo y se fue al descanso dando una imagen de mayor solidez ante un rival que le costó encontrar los circuitos de juego en la primera mitad del cotejo.

En el comienzo del complemento, Paraguay intentó darle más fluidez a su juego con el propósito de adquirir movilidad en el ataque.

Así, Ramón Sosa y Diego Gómez tuvieron aproximaciones que inquietaron al arco ecuatoriano defendido por el guardameta de Huracán, Hernán Galíndez.

Pero Ecuador seguía en su rol de dominador de las acciones del compromiso y administraba la pelota con más criterio que el rival, al que parecía pesarle la presión de jugar de local para alcanzar la meta mundialista.

Sin embargo, Paraguay no bajó los brazos y con fervor se adelantó en el campo adversario en el último cuarto de hora del compromiso. Con la conducción de Miguel Almirón y Diego Gómez, la Alborroja pesó un poco más sobre el cierre de este duelo eliminatorio.

Los minutos corrían y la clasificación estaba cada vez más cerca, y así lo hacían sentir los hinchas guaraníes que alentaban y celebraban el regreso de su Selección a otra cita ecuménica del fútbol mundial, algo que no se producía desde Sudáfrica 2010.

Por eso, cuando el árbitro brasileño Raphael Claus marcó el final del compromiso, el estadio Defensores del Chaco estalló en un grito de algarabía. Después de 16 años, Paraguay vuelve a un Mundial y lo hizo de la mano de Gustavo Alfaro, un técnico que en estas Eliminatorias supo armar un equipo que concretó el sueño de todo un país. Ecuador ya estaba adentro también.

