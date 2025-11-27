Uno Santa Fe | Ovación | Torneo Clausura

Torneo Clausura: días, horarios y árbitros definidos para los cuartos de final

Se definió el cronograma, con árbitros y asistentes confirmados, para los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

27 de noviembre 2025 · 08:20hs
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.

Central Córdoba viene de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que Estudiantes dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central, pocos días después de que el “Canalla” fuera designado por la AFA como Campeón de Liga 2025, un torneo que se inventó de la noche a la mañana.

El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, está programado para las 18:30.

Boca accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.

Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Tigre, quien venció este miércoles a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0 con gol de David Romero.

Por haber finalizado más alto en la clasificación, la ‘Academia’ hará de local ante el ‘Matador’ en el Cilindro de Avellaneda.

El cronograma y horario de los cuartos de final del Torneo Clausura

Sábado 29 de noviembre

21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi

