La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.
Torneo Clausura: días, horarios y árbitros definidos para los cuartos de final
Por Ovación
El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.
Central Córdoba viene de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que Estudiantes dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central, pocos días después de que el “Canalla” fuera designado por la AFA como Campeón de Liga 2025, un torneo que se inventó de la noche a la mañana.
El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.
El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, está programado para las 18:30.
Boca accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Argentinos Juniors, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.
Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Tigre, quien venció este miércoles a Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, por 1-0 con gol de David Romero.
Por haber finalizado más alto en la clasificación, la ‘Academia’ hará de local ante el ‘Matador’ en el Cilindro de Avellaneda.
El cronograma y horario de los cuartos de final del Torneo Clausura
Sábado 29 de noviembre
21.30 Central Córdoba (4A) – Estudiantes (8A) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre
18.30 Boca (1A) – Argentinos (5A) -TNT Sports / ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
Lunes 1 de diciembre
17.00 Barracas Central (6A) – Gimnasia (7B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
21.30 Racing (3A) – Tigre (7A) -ESPN Premium / TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi