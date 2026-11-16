El capitán xeneize habló sobre el partido decisivo de la Copa Sudamericana, que se disputará este sábado en Barranquilla. Será su primera final con la camiseta de Boca.

Leandro Paredes comienza a vivir la cuenta regresiva para una cita que puede quedar marcada en su carrera. El mediocampista será protagonista de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y reconoció que el compromiso tendrá un significado especial por lo que representa Boca para él y por la posibilidad de conquistar un título internacional.

Paredes y una final con un significado especial

En una entrevista con los canales oficiales de la Conmebol, el volante expresó sus sensaciones ante el desafío que tendrá el conjunto de la Ribera el próximo sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

“Obvio que va a ser especial por lo que significa para mí esta camiseta, lo que significa para todos nosotros volver a jugar una final internacional y estar a un paso de conseguir algo importante para el club y para todos nosotros que hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el año para poder jugar este tipo de finales”, manifestó el capitán.

Aunque ya consiguió tres títulos durante sus dos etapas en Boca, esta será la primera vez que dispute una definición con el equipo dentro del campo de juego. En 2012, cuando el Xeneize enfrentó a Racing por la Copa Argentina, no integró la convocatoria para aquel encuentro.

Paredes también explicó cómo intenta afrontar este tipo de compromisos, pese a la experiencia que acumuló en escenarios de máxima exigencia: “Trato de no pensar mucho. Trato de vivir mi vida, mi carrera y esa final como he vivido las anteriores”.

Un calendario cargado de definiciones para Boca

El partido ante Atlético Mineiro no será la única oportunidad que tendrá Paredes de levantar un trofeo en lo que resta del año. El 2 de diciembre, Boca se medirá con Platense por la final de la Copa Argentina y, además, podría sumar otras dos definiciones si avanza en los playoffs del Torneo Clausura y consigue la clasificación al Trofeo de Campeones.

Sin embargo, la cita internacional tiene un peso particular para el club, que busca volver a conquistar un título continental después de varios años. La última consagración de Boca en ese plano fue en 2008, por lo que la Sudamericana representa una oportunidad importante para cortar esa sequía.

En Barranquilla, Paredes intentará conseguir su cuarto título con la camiseta azul y oro y sumar una nueva conquista en un semestre que ya le permitió volver a festejar con el club de sus amores.