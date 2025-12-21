La cruda confesión de un ex Unión: "No quiero más fútbol argentino, es muy estresante"

Mientras muchos futbolistas sueñan con llegar a la Argentina, otros analizan la posibilidad de irse, como Adrián Balboa , ex jugador de Unión.

Actualmente, Adrián Balboa exjugador de Unión , tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2027 . En la temporada disputó 40 partidos oficiales , convirtió 7 goles , aportó 1 asistencia y acumuló 1.400 minutos en cancha , con 16 encuentros completos , siendo una pieza de rotación habitual dentro del plantel académico.

En diálogo con El Espectador Deportes de Uruguay, el atacante —con pasado también en Sarmiento, Patronato y Belgrano — aseguró que el argentino es “ el fútbol más difícil de todos los que jugué ”. Y fue contundente al explicar el clima que se vive fecha a fecha: “ Perdés un partido y la semana es horrible, seas de un club grande o chico ”.

"Si vos me decís ¿Te querés ir de Racing? De Racing no, pero del fútbol argentino si. El día que me vaya de #RACING va a ser para Uruguay, pero no quiero más fútbol argentino, es estresante". Adrián Balboa



December 19, 2025

“Descender es lo peor que te puede pasar” dijo Adrián Balboa

Balboa profundizó sobre la intensidad diaria y la mentalidad competitiva que atraviesa a los planteles. “Todos los días competís con tu propio compañero, siempre al máximo. Descender es lo peor que te puede pasar”, explicó, remarcando que la exigencia no distingue escudos ni contextos.

El delantero uruguayo también fue claro al marcar su postura actual respecto a su futuro: “De Racing no me querría ir, pero del fútbol argentino sí. Si algún día me voy, será a Uruguay o a otro país”. Si bien aseguró que escucha propuestas, dejó en claro que hoy se siente tranquilo en Avellaneda.

En el cierre, el ex goleador de Unión dejó una reflexión más personal sobre el desgaste emocional del profesionalismo: “Ojalá a mi hijo no le guste la pelota. Amo el fútbol, pero el amateur, jugar con amigos. El profesional es complicado y termina quemando a muchos jugadores”.

Una declaración sincera que expone el costado menos visible del fútbol argentino: la presión permanente, la competencia extrema y el impacto emocional que muchas veces queda fuera de escena.