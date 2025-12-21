Uno Santa Fe | Unión | Unión

La cruda confesión de un ex Unión: "No quiero más fútbol argentino, es muy estresante"

Mientras muchos futbolistas sueñan con llegar a la Argentina, otros analizan la posibilidad de irse, como Adrián Balboa, ex jugador de Unión.

21 de diciembre 2025 · 13:03hs
La cruda confesión de un ex Unión: No quiero más fútbol argentino, es muy estresante

Actualmente, Adrián Balboa exjugador de Unión, tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2027. En la temporada disputó 40 partidos oficiales, convirtió 7 goles, aportó 1 asistencia y acumuló 1.400 minutos en cancha, con 16 encuentros completos, siendo una pieza de rotación habitual dentro del plantel académico.

En diálogo con El Espectador Deportes de Uruguay, el atacante —con pasado también en Sarmiento, Patronato y Belgrano— aseguró que el argentino es “el fútbol más difícil de todos los que jugué”. Y fue contundente al explicar el clima que se vive fecha a fecha: “Perdés un partido y la semana es horrible, seas de un club grande o chico”.

“Descender es lo peor que te puede pasar” dijo Adrián Balboa

Balboa profundizó sobre la intensidad diaria y la mentalidad competitiva que atraviesa a los planteles. “Todos los días competís con tu propio compañero, siempre al máximo. Descender es lo peor que te puede pasar”, explicó, remarcando que la exigencia no distingue escudos ni contextos.

El delantero uruguayo también fue claro al marcar su postura actual respecto a su futuro: “De Racing no me querría ir, pero del fútbol argentino sí. Si algún día me voy, será a Uruguay o a otro país”. Si bien aseguró que escucha propuestas, dejó en claro que hoy se siente tranquilo en Avellaneda.

En el cierre, el ex goleador de Unión dejó una reflexión más personal sobre el desgaste emocional del profesionalismo: “Ojalá a mi hijo no le guste la pelota. Amo el fútbol, pero el amateur, jugar con amigos. El profesional es complicado y termina quemando a muchos jugadores”.

Una declaración sincera que expone el costado menos visible del fútbol argentino: la presión permanente, la competencia extrema y el impacto emocional que muchas veces queda fuera de escena.

Unión lo pone en vidriera: Del Blanco también aparece en el radar de Racing

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Mansilla es prioridad para Unión, pero Estudiantes analiza distintas alternativas

Paulo Poccia: "El ascenso del fútbol femenino de Unión es un punto de partida, no de llegada"

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio