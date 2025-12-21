Uno Santa Fe | Información General | Rosario

Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponibles los pasajes para vuelos directos

Con la nueva ruta aérea desde el aeropuerto de Rosario, viajar a Punta Cana será más accesible. Hay un código del 25% de descuento vigente

21 de diciembre 2025 · 12:27hs
Cuánto saldrá viajar de Rosario a Punta Cana: ya están disponibles los pasajes para vuelos directos

Viajar desde Rosario al Caribe será más barato a partir de 2026. Con la confirmación de los vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y Punta Cana, operados por la aerolínea Arajet, ya comenzaron a conocerse los precios estimados de los pasajes, que parten desde los 395 dólares por tramo, según simulaciones realizadas en la web oficial de la compañía.

La nueva ruta contará con tres frecuencias semanales desde junio de 2026 y permitirá, además, conectar desde República Dominicana con otros 13 destinos internacionales, entre ellos Miami, Nueva York, Orlando y Cancún, consolidando a Rosario como una alternativa aérea más económica frente a Aeroparque y Ezeiza.

Precios de los pasajes Rosario–Punta Cana

Los precios de los pasajes comenzaron a generar interés inmediato entre los viajeros rosarinos. Según una simulación realizada en la página oficial de Arajet, volar desde Rosario a Punta Cana tendrá un valor que ronda los 451 dólares por tramo, mientras que el regreso desde República Dominicana a la ciudad se consigue desde 395 dólares, ambos bajo la tarifa Comfort.

Se trata de vuelos directos, con una duración cercana a las ocho horas, un tiempo competitivo para una ruta internacional de estas características y sin escalas intermedias. Como ocurre con la mayoría de las aerolíneas de bajo costo, el valor base no incluye equipaje despachado ni servicios adicionales, que pueden sumarse al momento de la compra.

Descuento del 25 % para comprar pasajes

Además, la aerolínea anunció una promoción especial: entre el 18 y el 26 de diciembre, quienes compren pasajes a través de su sitio web podrán acceder a un 25 % de descuento utilizando el código promocional VAMOSROS, lo que reduce aún más el costo final del viaje.

Rosario, una opción aérea más económica

Desde el gobierno provincial remarcaron que el objetivo es posicionar al aeropuerto rosarino como una alternativa más accesible para los pasajeros del interior del país. En 2026, Rosario contará con unas 50 frecuencias internacionales a siete destinos, cuando a comienzos de 2025 apenas tenía 17.

Con la reapertura total del aeropuerto prevista para el 29 de diciembre y la incorporación de nuevas rutas, los precios competitivos aparecen como uno de los principales atractivos para quienes planean viajar al Caribe o conectar con Estados Unidos sin pasar por Buenos Aires.

Rosario Punta Cana
Noticias relacionadas
Rosario presentó oficialmente los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2027.

Se presentaron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario

Nata es un joven santafesino de 14 años que conmocionó las redes sociales en las últimas horas con un pedido especial para este 24 de diciembre

El emotivo mensaje de un chico santafesino de 14 años que vive en un hogar para esta Navidad: "Anhelo con toda mi alma tener una familia"

Cumbre del Mercosur, la foto de los mandatarios

Milei reclamó flexibilización comercial en el Mercosur y pidió una condena al régimen de Maduro

el gobierno dice que redujo a la mitad la pobreza en dos anos de gestion

El Gobierno dice que redujo a la mitad la pobreza en dos años de gestión

Lo último

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Último Momento
Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Ovación
Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio