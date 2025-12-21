Atención Colón: "No nos ha llegado una oferta concreta por Facundo Callejo" dijo Miguel Rondelli

Miguel Rondelli confirmó que Facundo Callejo tiene contrato vigente hasta 2027 en Cusco FC y que no llegó ninguna oferta formal. El goleador del campeonato es figura del equipo y su posible salida despierta interés por su alto impacto golead

Facundo Callejo interesa en Colón. Se convirtió en figura y goleador de Cusco FC , en acción en la Liga 1 de Perú.

Facundo Callejo atraviesa un presente destacado en Cusco FC y su nombre vuelve a quedar en el centro de la escena. El delantero, goleador del campeonato y figura del equipo , tiene contrato vigente hasta 2027 , aunque cuenta con una cláusula de salida , por la cual Colón quiere ofertar.

Las definiciones llegaron por boca del director técnico Miguel Rondelli , quien se refirió a la situación contractual del atacante durante una entrevista en un programa deportivo. “ Facundo tiene contrato hasta 2027, si bien tiene cláusula de salida tiene contrato. Por lo que me ha dicho el director deportivo no ha llegado una oferta concreta por él ”, expresó el entrenador.

Una salida latente que preocupa a Cusco FC

Rondelli reconoció que, más allá de la falta de propuestas formales, existe cautela puertas adentro. “Sabemos que puede pasarnos empezar la pretemporada con él y luego perderlo”, agregó, dejando en claro que el escenario no es nuevo para Cusco FC. En esa misma entrevista, Callejo fue mencionado como pieza clave del equipo, no solo por su aporte goleador sino también por su influencia en el funcionamiento ofensivo, lo que explica el interés que despierta su situación contractual.

Los números de Facundo Callejo

El interés que genera Callejo se sostiene en estadísticas contundentes. En la Liga 1 2025, el delantero convirtió 25 goles en 33 partidos, con 2.223 minutos disputados, lo que equivale a un promedio cercano a 25 encuentros completos. Además, sumó 4 asistencias, siendo el futbolista con mayor incidencia directa en goles del torneo.

Su producción fue constante a lo largo del año: anotó 14 tantos en el Torneo Apertura, agregó 10 en el Clausura, pese a una lesión que lo dejó afuera varios partidos, y marcó un gol más ante Sporting Cristal en los playoffs. Ese recorrido lo posiciona como el quinto máximo goleador histórico de Cusco FC.