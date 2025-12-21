Uno Santa Fe | Colón | Colón

Atención Colón: "No nos ha llegado una oferta concreta por Facundo Callejo" dijo Miguel Rondelli

Miguel Rondelli confirmó que Facundo Callejo tiene contrato vigente hasta 2027 en Cusco FC y que no llegó ninguna oferta formal. El goleador del campeonato es figura del equipo y su posible salida despierta interés por su alto impacto golead

Ovación

Por Ovación

21 de diciembre 2025 · 12:16hs
Facundo Callejo interesa en Colón. Se convirtió en figura y goleador de Cusco FC

Cusco FC

Facundo Callejo interesa en Colón. Se convirtió en figura y goleador de Cusco FC, en acción en la Liga 1 de Perú.

Facundo Callejo atraviesa un presente destacado en Cusco FC y su nombre vuelve a quedar en el centro de la escena. El delantero, goleador del campeonato y figura del equipo, tiene contrato vigente hasta 2027, aunque cuenta con una cláusula de salida, por la cual Colón quiere ofertar.

Las definiciones llegaron por boca del director técnico Miguel Rondelli, quien se refirió a la situación contractual del atacante durante una entrevista en un programa deportivo. “Facundo tiene contrato hasta 2027, si bien tiene cláusula de salida tiene contrato. Por lo que me ha dicho el director deportivo no ha llegado una oferta concreta por él”, expresó el entrenador.

Embed - ¿Se queda Facundo Callejo en Cusco FC? Rondelli responde

LEER MÁS: Pier Barrios y Colón: ¿Su pasado con las apuestas deportivas vuelve a escena?

Una salida latente que preocupa a Cusco FC

Rondelli reconoció que, más allá de la falta de propuestas formales, existe cautela puertas adentro. “Sabemos que puede pasarnos empezar la pretemporada con él y luego perderlo”, agregó, dejando en claro que el escenario no es nuevo para Cusco FC. En esa misma entrevista, Callejo fue mencionado como pieza clave del equipo, no solo por su aporte goleador sino también por su influencia en el funcionamiento ofensivo, lo que explica el interés que despierta su situación contractual.

Los números de Facundo Callejo

El interés que genera Callejo se sostiene en estadísticas contundentes. En la Liga 1 2025, el delantero convirtió 25 goles en 33 partidos, con 2.223 minutos disputados, lo que equivale a un promedio cercano a 25 encuentros completos. Además, sumó 4 asistencias, siendo el futbolista con mayor incidencia directa en goles del torneo.

LEER MÁS: ¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Su producción fue constante a lo largo del año: anotó 14 tantos en el Torneo Apertura, agregó 10 en el Clausura, pese a una lesión que lo dejó afuera varios partidos, y marcó un gol más ante Sporting Cristal en los playoffs. Ese recorrido lo posiciona como el quinto máximo goleador histórico de Cusco FC.

Colón Facundo Callejo Miguel Rondelli
Noticias relacionadas
ariel pereyra, ex-dt de colon, a un paso de ser el nuevo dt de la reserva de gimnasia

Ariel Pereyra, ex-DT de Colón, a un paso de ser el nuevo DT de la Reserva de Gimnasia

Colón avanza por Franco García y San Martín de Tucumán busca retenerlo.

Colón negocia con Marcelo Kobistyj para sumar a Franco García

¿se frena lo de colon? franco garcia me dijo que se quiere quedar en san martin (t)

¿Se frena lo de Colón? "Franco García me dijo que se quiere quedar en San Martín (T)"

colon ya tiene alojamiento para continuar la pretemporada en uruguay

Colón ya tiene alojamiento para continuar la pretemporada en Uruguay

Lo último

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Último Momento
Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy se convertirá en el tercer refuerzo de Colón

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

Barcelona venció al Villarreal y sigue líder de La Liga con un golazo de Lamine Yamal

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

En Unión nada está resuelto y todo está por definirse

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Un cuadro, una mochila y una esperanza: la historia del santafesino que sueña encontrarse con Leo Messi

Ovación
Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

Destacada participación de los nadadores de Unión en Buenos Aires

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

¿García se aleja de Colón y se queda en San Martín de Tucumán?

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Liga Nacional: Unión, obligado a ganar esta noche en el Malvicino ante Argentino

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Alan Ponce cayó por puntos ante Amaya en la Federación Argentina de Box

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Matías Rossi campeón del TC2000 2025: histórico sexto título con Toyota

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio