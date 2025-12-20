Colotto sobre los refuerzos de Colón: "No se trata solo de sumar, sino de hacerlo bien"

Diego Colotto cómo marcha el armado del nuevo plantel: "Colón sumará una cantidad importante, con el objetivo de estar en los primeros lugares".

En plena etapa de armado del plantel para la temporada que se avecina, Diego Colotto, director deportivo de Colón , brindó definiciones centrales sobre el mercado de pases, la pretemporada y la situación institucional del club. El campeón del mundo dialogó con el programa Mundo Ascenso, que se emite por Radio La Red (AM 910), y dejó en claro que el Sabalero se prepara para asumir el protagonismo que su historia le exige.

Con pasado en la gestión deportiva de Quilmes y una experiencia reciente en Independiente, Colotto hoy ocupa un rol clave “del otro lado del mostrador”. Desde allí, explicó que el mercado se encuentra en pleno desarrollo, aunque por ahora solo se puede confirmar lo que ya fue oficializado por el club. “Lo único cerrado y presentado es lo que salió por redes: Matías Budiño y Leandro Allende . Después hay situaciones avanzadas, algunas de palabra, pero hasta que no estén firmadas no se puede dar nada por hecho”, aclaró.

En ese sentido, reconoció que Colón tendrá un mercado numeroso, con la idea de incorporar al menos una docena de jugadores. “Es una cantidad importante, sí, pero con un objetivo claro: que Colón esté en los primeros lugares. No se trata solo de sumar, sino de hacerlo bien”, remarcó, destacando el trabajo minucioso que se viene realizando junto a la dirigencia y el cuerpo técnico.

LEER MÁS: Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

Colotto también valoró el respaldo que recibe de la nueva conducción del club. “Siento mucho apoyo. Me encontré con una dirigencia con ganas, con un perfil que me resulta cómodo para trabajar, y con un técnico que considero uno de los mejores de la categoría”, sostuvo. Y agregó: “Tenemos la obligación de contagiar a la gente, de generar un equipo con el que el hincha se sienta identificado”.

La pretemporada y la situación institucional de Colón

En cuanto a la pretemporada, el director deportivo confirmó que el plantel comenzará los trabajos el 2 de enero, inicialmente en el predio del club. Luego, Colón evalúa participar de un torneo amistoso en Paysandú, entre el 19 y el 24, donde disputaría dos partidos como parte de la puesta a punto. “Nos interesa mucho, pero todavía estamos resolviendo cuestiones administrativas y de autorización”, explicó.

LEER MÁS: Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Por último, Colotto se refirió a la situación económica e institucional del Sabalero, un tema sensible tras los últimos meses. “Colón está en esta categoría de manera circunstancial. Es un club de Primera y va a volver”, afirmó. En ese marco, destacó el trabajo de la nueva dirigencia: “En apenas 15 días se hizo un proceso económico muy grande. Hoy los chicos están al día, entrenando y contentos. Eso era fundamental para empezar a construir”.

Con un discurso firme, sin estridencias, Diego Colotto expuso el diagnóstico y el camino. Colón acelera su reconstrucción con un mercado activo, orden institucional y una idea clara: volver a ser protagonista desde el primer día.