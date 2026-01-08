Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Se cumplen 31 años del accidente que terminó con la vida de Carlos Monzón, uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia

Carlos Monzón no fue solo un campeón. Fue una era, una forma de pelear y de imponerse que trascendió el ring. Dueño de una paciencia quirúrgica y una potencia devastadora, el santafesino se transformó en uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y en uno de los deportistas más emblemáticos que dio la Argentina.

La noche del 7 de noviembre de 1970 marcó su consagración . En Roma, lejos de casa y ante un estadio hostil, Monzón escribió una de las páginas más gloriosas del boxeo nacional al noquear al italiano Nino Benvenutti, campeón mundial y figura consagrada. Aquella victoria no fue solo un título : fue el nacimiento de una leyenda que dominaría la categoría mediano durante años con autoridad.

Carlos Monzón encontró la gloria el 7 de noviembre de 1970 en Roma.

Este jueves se cumplen 31 años de su muerte, ocurrida el 8 de enero de 1995, cuando tenía 52 años. El final fue tan abrupto como trágico: un accidente automovilístico en la ruta provincial 1, en el paraje Los Cerrillos, el mismo camino que une San Javier, su pueblo natal, con la ciudad de Santa Fe. Allí se apagó la vida del hombre, pero no el mito.

En ese momento, Monzón se encontraba cumpliendo una condena en prisión, tras haber sido encarcelado en febrero de 1988 y posteriormente condenado por la muerte de su esposa, la modelo uruguaya Alicia Muñiz. Un capítulo oscuro y doloroso que contrastó de manera brutal con la grandeza deportiva que había alcanzado sobre el cuadrilátero.

A más de tres décadas de su partida, Carlos Monzón sigue siendo sinónimo de gloria, de noches inolvidables y de un boxeo que marcó época. Su figura continúa generando debates, pasiones y reflexiones, pero su lugar en la historia del deporte argentino permanece inalterable: un campeón eterno, nacido en el corazón de Santa Fe y consagrado ante el mundo.

La historia de Carlos Monzón

Monzón nació el 7 de agosto de 1942 en el barrio La Flecha de San Javier en un hogar humilde y a los 17 años realizó su primer combate en el campo amateur, en el que disputó 87 peleas, con 73 victorias, ocho derrotas y seis empates.

En 1963 se pasó al profesionalismo, donde debutó el 6 de febrero con una victoria por KO, en dos rounds, frente al entrerriano Ramón Montenegro. En el campo rentado disputó 100 peleas, con 87 triunfos (59 KO), tres caídas, nueve igualdades y una pelea sin decisión.

El santafesino tuvo en su rincón a uno de los más notables entrenadores que dio la Argentina, Amílcar Brusa, quien pulió el boxeo primitivo de Monzón para convertirlo en un demoledor de rivales.

Escopeta” defendió la corona en catorce oportunidades y entre sus derrotados están notables boxeadores como Emile Griffith, Jean Claude Bouttier, José Mantequilla Nápoles y Rodrigo Valdez.