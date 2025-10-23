Uno Santa Fe | Ovación | Aston Villa

Paso en falso de Aston Villa ante Go Ahead Eagles en la Europa League

EAston Villa cayó 2-1 frente al Go Ahead Eagles de Países Bajos por la tercera fecha de la Europa League. El repaso de resultados

23 de octubre 2025 · 19:04hs
Paso en falso de Aston Villa ante Go Ahead Eagles en la Europa League

Aston Villa cayó 2-1 frente al Go Ahead Eagles de Países Bajos por la tercera fecha de la Europa League. Tras esta dura derrota, el conjunto británico se quedó con décimo lugar de la tabla de posiciones, con 6 unidades.

Los dos goles del Orgullo del Este fueron realizados por Mathis Suray y Mats Deijl. Mientras que la única conversión de los Villanos llegó de la mano de Evann Guessand.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo liderado por el director técnico español Unai Emery desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol.

Embed - CON EL DIBU MARTÍNEZ DE TITULAR, LOS VILLANOS CAYERON | G.A. Eagles 2-1 Aston Villa | RESUMEN

A los 4 minutos, Evann Guessand abrió el marcador con un remate preciso desde adentro del área chica. De esta manera, el Villa comenzó el partido con el pie derecho. Pero, en el minuto 41, Mathis Suray aprovechó una desconcentración de la defensa de su contrincante y ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero Emiliano Martínez. De esta manera, Go Ahead Eagles igualó 1-1 el partido sobre el final de la primera parte.

En el complemento del duelo, el equipo neerlandés realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y descolocó a su rival, quien creyó que sus individualides podían definir el resultado del compromiso internacional. En el minuto 16, los Eagles se adelantaron en el tanteador con una conversión que llegó por parte de Mats Deijl.

A los 39 minutos, el Aston tuvo una importante chance de empatar el partido desde los doce pasos. Sin embargo, el extremo argentino Emiliano Buendía erró la oportunidad más clara y sentenció la derrota del equipo británico.

Midtjylland no tuvo piedad ante Maccabi Tel Aviv en la Europa League

Midtjylland de Dinamarca superó 3-0 al Maccabi Tel Aviv de Israel y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones. Los tres tantos de "Los Lobos" daneses fueron realizados por Franculino Djú -- doblete—y Philip Billing.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Midtjylland desplegó un inteligente planteo ofensivo que lastimó a las líneas defensivas de su adversario. A los 43 minutos, el conjunto de Dinamarca abrió el marcador. Franculino Djú ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Roy Mashpati y envió la pelota al fondo de la red.

En el segundo tiempo del partido, Midtjylland regresó al terreno de juego con la misma confianza que demostró en la primera parte y amplió su ventaja en el marcador.

Philip Billing y Franculino Djú realizaron los goles en los instantes finales y sellaron el contundente 3-0 en el marcador del TSC Arena.

Más resultados de la fecha 3 de la Europa League

Por otra parte, el Brann venció 3-0 a Rangers, Lyon supero 2-0 a F.C Basilea, Braga derrotó 2-0 a Estrella Roja de Belgrado, KRC Genk igualó sin goles ante Betis, FCSB cayó 2-1 frente a Bologna, Fenerbahce derrotó 1-0 a Stuttgart, Red Bull Salzburgo perdió 3-2 ante Ferecvaros, Celta de Vigo venció 2-1 a Niza, Nottingham Forest venció 2-0 a Porto, Celtic derrotó 2-0 a Sturm Graz, Malmo empato 1-1 con Dinamo, Lille perdió 4-3 ante PAOK, Roma cayó 2-1 ante Viktoria Plzen y Young Boys venció 3-2 a Ludogorets.

Aston Villa Europa League Países Bajos
Noticias relacionadas
la propuesta de san lorenzo para evitar la quiebra

La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

se ponen en marcha las semifinales del oficial u21

Se ponen en marcha las semifinales del Oficial U21

El Club Sargento Cabral de Santo Tomé será escenario de un festival amateur este viernes 24 de octubre.

Se realizará este viernes un festival de boxeo amateur en Santo Tomé

cerundolo perdio ante bublik y quedo eliminado en el atp 500 de viena

Cerúndolo perdió ante Bublik y quedó eliminado en el ATP 500 de Viena

Lo último

Milei en el cierre de campaña en Rosario: Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto

Milei en el cierre de campaña en Rosario: "Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto"

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Último Momento
Milei en el cierre de campaña en Rosario: Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto

Milei en el cierre de campaña en Rosario: "Por primera vez Argentina está recorriendo un camino distinto"

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras