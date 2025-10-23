Paso en falso de Aston Villa ante Go Ahead Eagles en la Europa League

EAston Villa cayó 2-1 frente al Go Ahead Eagles de Países Bajos por la tercera fecha de la Europa League. El repaso de resultados

Aston Villa cayó 2-1 frente al Go Ahead Eagles de Países Bajos por la tercera fecha de la Europa League . Tras esta dura derrota, el conjunto británico se quedó con décimo lugar de la tabla de posiciones, con 6 unidades.

Los dos goles del Orgullo del Este fueron realizados por Mathis Suray y Mats Deijl. Mientras que la única conversión de los Villanos llegó de la mano de Evann Guessand.

Durante el transcurso del primer tiempo, el equipo liderado por el director técnico español Unai Emery desplegó una sólida estrategia ofensiva que generó diversas oportunidades claras de gol.

Embed - CON EL DIBU MARTÍNEZ DE TITULAR, LOS VILLANOS CAYERON | G.A. Eagles 2-1 Aston Villa | RESUMEN

A los 4 minutos, Evann Guessand abrió el marcador con un remate preciso desde adentro del área chica. De esta manera, el Villa comenzó el partido con el pie derecho. Pero, en el minuto 41, Mathis Suray aprovechó una desconcentración de la defensa de su contrincante y ejecutó un disparo preciso que sorprendió al arquero Emiliano Martínez. De esta manera, Go Ahead Eagles igualó 1-1 el partido sobre el final de la primera parte.

En el complemento del duelo, el equipo neerlandés realizó un importante esfuerzo en el aspecto ofensivo y descolocó a su rival, quien creyó que sus individualides podían definir el resultado del compromiso internacional. En el minuto 16, los Eagles se adelantaron en el tanteador con una conversión que llegó por parte de Mats Deijl.

A los 39 minutos, el Aston tuvo una importante chance de empatar el partido desde los doce pasos. Sin embargo, el extremo argentino Emiliano Buendía erró la oportunidad más clara y sentenció la derrota del equipo británico.

Midtjylland no tuvo piedad ante Maccabi Tel Aviv en la Europa League

Midtjylland de Dinamarca superó 3-0 al Maccabi Tel Aviv de Israel y se quedó con el primer lugar de la tabla de posiciones. Los tres tantos de "Los Lobos" daneses fueron realizados por Franculino Djú -- doblete—y Philip Billing.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Midtjylland desplegó un inteligente planteo ofensivo que lastimó a las líneas defensivas de su adversario. A los 43 minutos, el conjunto de Dinamarca abrió el marcador. Franculino Djú ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero Roy Mashpati y envió la pelota al fondo de la red.

En el segundo tiempo del partido, Midtjylland regresó al terreno de juego con la misma confianza que demostró en la primera parte y amplió su ventaja en el marcador.

Philip Billing y Franculino Djú realizaron los goles en los instantes finales y sellaron el contundente 3-0 en el marcador del TSC Arena.

Más resultados de la fecha 3 de la Europa League

Por otra parte, el Brann venció 3-0 a Rangers, Lyon supero 2-0 a F.C Basilea, Braga derrotó 2-0 a Estrella Roja de Belgrado, KRC Genk igualó sin goles ante Betis, FCSB cayó 2-1 frente a Bologna, Fenerbahce derrotó 1-0 a Stuttgart, Red Bull Salzburgo perdió 3-2 ante Ferecvaros, Celta de Vigo venció 2-1 a Niza, Nottingham Forest venció 2-0 a Porto, Celtic derrotó 2-0 a Sturm Graz, Malmo empato 1-1 con Dinamo, Lille perdió 4-3 ante PAOK, Roma cayó 2-1 ante Viktoria Plzen y Young Boys venció 3-2 a Ludogorets.