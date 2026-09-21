La Rama Femenina de la ASB volvió a tener actividad durante el fin de semana con partidos correspondientes al segundo campeonato de la temporada.
Pasó una nueva fecha en las formativas de damas en la ASB
En las tres categorías menores, el segundo campeonato femenino de la ASB tuvo acción durante la parte final de septiembre. El repaso
Por Ovación
21 de septiembre 2026 · 15:18hs
Las tres categorías menores tuvieron acción en esta etapa final de septiembre, con una programación que permitió darle continuidad a la competencia y seguir avanzando en el calendario.
DIVISIONES INFERIORES ASB– FEMENINA – DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
CATEGORÍA INFANTILES
Alma Juniors 36 – República del Oeste 44
Almagro 53 – CUST A 40
CATEGORÍA CADETES
El Quillá 24 – CUST B 44
Almagro 54 – CUST A 49
Alma Juniors 44 – República del Oeste 22
Gimnasia B 17 – Centenario 73
CATEGORÍA JUVENILES (DOS ORILLAS)
Alma Juniors 64 – República del Oeste 31