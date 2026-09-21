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Pasó una nueva fecha en las formativas de damas en la ASB

En las tres categorías menores, el segundo campeonato femenino de la ASB tuvo acción durante la parte final de septiembre. El repaso

Ovación

Por Ovación

21 de septiembre 2026 · 15:18hs
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Pasó una nueva fecha en las formativas de damas en la ASB

La Rama Femenina de la ASB volvió a tener actividad durante el fin de semana con partidos correspondientes al segundo campeonato de la temporada.

Las tres categorías menores tuvieron acción en esta etapa final de septiembre, con una programación que permitió darle continuidad a la competencia y seguir avanzando en el calendario.

DIVISIONES INFERIORES ASB– FEMENINA – DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

CATEGORÍA INFANTILES

Alma Juniors 36 – República del Oeste 44

Almagro 53 – CUST A 40

CATEGORÍA CADETES

El Quillá 24 – CUST B 44

Almagro 54 – CUST A 49

Alma Juniors 44 – República del Oeste 22

Gimnasia B 17 – Centenario 73

CATEGORÍA JUVENILES (DOS ORILLAS)

Alma Juniors 64 – República del Oeste 31

ASB Almagro Alma
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