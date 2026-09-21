Pasó una nueva fecha en las formativas de damas en la ASB

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón