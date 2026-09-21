Estacionamiento medido: habilitaron nuevas cuadras sin SEOM en el casco histórico de Santa Fe

Objetivo de la medida. Dar respuesta a reclamos de trabajadores y vecinos de la zona.

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó una iniciativa que habilita el estacionamiento vehicular sin aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (Seom) en un sector del casco histórico de la ciudad. La medida alcanza tramos de avenida Presidente Illia y calle San Martín y busca dar respuesta a un reclamo sostenido de trabajadores y vecinos que concurren diariamente a la zona.

El proyecto contempla un sector de alta concentración de actividades laborales e institucionales, donde funcionan el Centro Administrativo Gubernamental , que incluye los ministerios de Economía y Educación, la Dirección General del Servicio Penitenciario, entidades bancarias y establecimientos educativos.

A partir de la aprobación, se autoriza el estacionamiento sobre calle San Martín, entre Uruguay y Entre Ríos, a 45 grados sobre la mano derecha y en forma paralela al cordón sobre la mano izquierda.

LEER MÁS: La polémica por el Seom explotó ahora en barrio Sur tras los reclamos en Candioti y el Puerto: vecinos juntan firmas y reclaman cambios

También se habilita el estacionamiento sobre avenida Presidente Illia, desde Uruguay hasta San Jerónimo, en la calzada norte.

Una medida fuera del SEOM

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que estos sectores no quedarán alcanzados por el SEOM. La decisión contempla que quienes concurren a la zona lo hacen principalmente por motivos laborales y permanecen durante jornadas extensas, por lo que no se apunta a generar una rotación permanente de vehículos.

Según se indicó, las arterias contempladas cuentan con el ancho de calzada necesario y no registran circulación de transporte público, condiciones que permitirían ordenar el estacionamiento sin afectar la circulación ni la seguridad vial.

LEER MÁS: Seom en Bº Candioti Sur: ocho de cada diez vecinos aseguran que "empeoró su vida cotidiana" e insisten por una franquicia gratuita

Cantiani destacó el impacto de la medida

La iniciativa fue impulsada por la concejal Ana Cantiani, de La Libertad Avanza, quien sostuvo que el proyecto surgió a partir de los reclamos de vecinos y trabajadores de ese sector de la ciudad.

“Aprobamos esta iniciativa porque escuchamos el pedido de más de 300 vecinos y trabajadores de la zona. Se termina la persecución con multas y se garantiza una respuesta previsible y con sentido común para todos los trabajadores del sector”, afirmó Cantiani.

La edil remarcó además que la medida apunta a resolver una problemática cotidiana para quienes deben trasladarse hasta las dependencias públicas y establecimientos ubicados en el área.

“Esto es una solución real para la gente que viene a trabajar todos los días y perdía tiempo o sufría multas injustas por la falta de espacios habilitados. El Estado tiene que estar para resolverle la vida a los ciudadanos, no para complicársela”, destacó.

Finalmente, Cantiani señaló que las cuadras incluidas en la medida quedarán exceptuadas del sistema de estacionamiento medido debido a las características particulares de la zona y al tiempo de permanencia de quienes trabajan allí.