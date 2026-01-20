Uno Santa Fe | Ovación | Peñarol

Peñarol de Uruguay comenzó la pretemporada para el Súper Rugby Américas

Con la incorporación del santafesino Alejandro Molinas, Peñarol, la franquicia con base en Uruguay, inició la preparación para el Súper Rugby Américas.

20 de enero 2026 · 08:30hs
Peñarol Rugby sumó al santafesino Alejandro Molinas a su plantel.

Se viene el Súper Rugby Américas 2026, y los equipos comenzaron la pretemporada, y en el caso de Peñarol Rugby lo hizo con la novedad de haber incorporado al medio scrum santafesino Alejandro Molinas, formado en CRAI de Santa Fe. El debut de la escuadra con base en Uruguay será frente a Capibaras XV de Argentina en Rosario el próximo 21 de febrero.

Un Gitano en el plantel del tricampeón uruguayo

Comenzó la cuenta regresiva para el comienzo de una nueva edición del Súper Rugby Américas, que tendrá nuevamente a Peñarol, el vigente campeón, como representante de Uruguay. Además del Carbonero, participarán Selknam de Chile, Cobras de Brasil, Yacaré XV de Paraguay y cuatro franquicias argentinas: el campeón de 2024 Dogos XV, Pampas, Tarucas y el debutante Capibaras XV.

El torneo consistirá en 14 fechas todos contra todos. Luego de eso, los cuatro primeros de la tabla jugarán semifinales y los dos ganadores se enfrentarán en la final. Peñarol debutará el sábado 21 de febrero contra Capibaras XV como visitante. Seis días después, el viernes 27, jugará ante el también argentino Tarucas, pero como local en el Estadio Charrúa. La final está prevista para el 19 de junio.

Entre las novedades está la incorporación del medio scrum santafesino Alejandro Molinas a la franquicia con base en Uruguay y que es nada más y nada menos que el campeón defensor. El back formado en CRAI, tiene 28 años, y ha sido capitán del plantel superior de la entidad de la autopista. Formó parte del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby en reiteradas oportunidades.

Sin dudas, es uno de los referentes del conjunto Gitano, que integró el plantel de seven de la Unión Santafesina de Rugby y últimamente estaba siendo convocado para la Academia Litoral que coordina la Unión Argentina de Rugby y que funciona en la ciudad de Rosario.

El medio scrum formado en CRAI, Ale Molinas, comenzó la pretemporada con Peñarol.

El medio scrum formado en CRAI, Ale Molinas, comenzó la pretemporada con Peñarol.

Se trata de un premio a todo el trabajo, compromiso y trabajo que viene realizando el nueve de CRAI, que ahora no podrá acompañar en el primer semestre del año a su equipo, pero que sin dudas dio un paso muy importante en su carrera deportiva, pasando a jugar profesionalmente en la franquicia de Peñarol, que es nada más y nada menos que el equipo campeón defensor.

El conjunto uruguayo dirigido por Ivo Dugonjic tendrá bajas importantes como las de Mateo Sanguinetti, Guillermo Pujadas, Santiago Civetta, Santiago Álvarez, Felipe Etcheverry, Baltazar Amaya, Bautista Farise y Andrés Vilaseca, entre otros.

Además de la incorporación del medio scrum formado en la Unión Santafesina de Rugby, se destaca la vuelta de Manuel Ardao, referente de Los Teros, y las incorporaciones de Santiago Marolda, campeón del URBA Top 12 y el Nacional de Clubes con Newman, y de Tomás Baca Castex, tryman de Champagnat.

El plantel de Peñarol que afrontará el Súper Rugby Américas y que comenzó con la preparación es el que se detalla a continuación: Francisco Suárez, Mateo Perillo, Sebastián Dalmao, Joaquín Myzska, Sebastián Pérez, Jesús Porro, Juan Francisco Bessio, Darío Rodríguez, Felipe Aliaga, Manuel Rosmarino, Bautista Cat, Alex Sonneveld, Nicolas Mattson, Guillermo Curuchet, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Manuel Ponte, Ignacio Merli, Pedro Suárez, Alejandro Molinas, Francisco Lawlor, Justo Ferrario, Ícaro Amarillo, Joaquín Suárez, Juan Manuel Alonso, Alfonso Perillo, Mateo Acosta, Ignacio Facciolo, Tomás Baca Castex, Santiago Marolda, Juan Francisco Pereira, Nicolás Pittaluga.

Peñarol Súper Rugby Américas Uruguay
