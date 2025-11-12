Uno Santa Fe | Ovación | Peñarol

Peñarol y San Martín se enfrentan en el Polideportivo Islas Malvinas

El equipo marplatense intentará hacerse fuerte como local ante un Rojinegro que buscará recuperarse de la derrota ante Obras.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2025 · 11:15hs
Peñarol y San Martín se enfrentan en el Polideportivo Islas Malvinas

Peñarol enfrentará esta noche a San Martín de Corrientes desde las 21 en el Polideportivo Islas Malvinas, en un duelo entre dos equipos con récord positivo en la Liga Nacional.

El conjunto marplatense, ubicado en la octava posición con un registro de 4 triunfos y 3 derrotas, atraviesa un gran presente con cuatro victorias consecutivas, incluyendo su reciente victoria ante Boca Juniors en Mar del Plata.

En el plano individual, Luciano Guerra se mantiene como goleador de la competencia con un promedio de 18.1 puntos por partido, mientras que Facundo Vázquez lidera el rubro de asistencias con 6.1 por encuentro, e Iván Basualdo ocupa el segundo lugar en rebotes con 9.3 por juego.

Por su parte, San Martín (9° con marca de 5-4) llega tras caer en el Templo del Rock ante Obras Basket por 77 a 67, y tiene en Gastón García a uno de los más destacados del certamen, ubicándose cuarto en recuperaciones con un promedio de 2.1 por partido.

PEÑAROL - SAN MARTÍN DE CORRIENTES

Hora: 21.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fernando Sampietro, Raúl Lorenzo y José Domínguez.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).

Historial: Se enfrentaron en 27 oportunidades, con 15 victorias para Peñarol y 12 triunfos para San Martín.

Peñarol San Martín Obras
Noticias relacionadas
banco provincial supero a union a y peleara por el quinto puesto del prefederal

Banco Provincial superó a Unión "A" y peleará por el quinto puesto del Prefederal

la camiseta de boca por el homenaje a miguel angel russo cayo en un remoto pueblo uruguayo

La camiseta de Boca por el homenaje a Miguel Ángel Russo cayó en un remoto pueblo uruguayo

el presidente de barcelona le cerro la puerta a un posible regreso de leo messi

El presidente de Barcelona le cerró la puerta a un posible regreso de Leo Messi

Los playoffs arrancan con el clásico entre Ateneo y El Quillá que se jugará en Independiente de Santo Tomé.

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Lo último

Así funcionará el nuevo estacionamiento en la ciudad de Santa Fe

Así funcionará el nuevo estacionamiento en la ciudad de Santa Fe

Los fiscales valoraron la prisión preventiva para el docente Trigatti: La decisión judicial manda un mensaje claro a la sociedad

Los fiscales valoraron la prisión preventiva para el docente Trigatti: "La decisión judicial manda un mensaje claro a la sociedad"

Alpine quiere darle un mejor coche a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Alpine quiere darle un "mejor coche" a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Último Momento
Así funcionará el nuevo estacionamiento en la ciudad de Santa Fe

Así funcionará el nuevo estacionamiento en la ciudad de Santa Fe

Los fiscales valoraron la prisión preventiva para el docente Trigatti: La decisión judicial manda un mensaje claro a la sociedad

Los fiscales valoraron la prisión preventiva para el docente Trigatti: "La decisión judicial manda un mensaje claro a la sociedad"

Alpine quiere darle un mejor coche a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Alpine quiere darle un "mejor coche" a Colapinto para que pueda mostrar su potencial en 2026

Los dos jugadores de Unión con asistencia perfecta que sumaron todos los minutos

Los dos jugadores de Unión con asistencia perfecta que sumaron todos los minutos

La Justicia ordenó la detención de Juan Trigatti, el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas

La Justicia ordenó la detención de Juan Trigatti, el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas

Ovación
Salidas en Colón: un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Salidas en Colón: un referente que estaría cerca de irse y otro que se niega a hacerlo

Los dos jugadores de Unión con asistencia perfecta que sumaron todos los minutos

Los dos jugadores de Unión con asistencia perfecta que sumaron todos los minutos

Uvita Fernández: Contra Unión nos jugaremos una final

Uvita Fernández: "Contra Unión nos jugaremos una final"

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Todo programado y definido para los playoffs del Clausura Chijí Serenotti

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Alma y Sanjustino dan la nota a domicilio en el inicio de las semifinales del Prefederal

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.