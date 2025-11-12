Peñarol y San Martín se enfrentan en el Polideportivo Islas Malvinas

El equipo marplatense intentará hacerse fuerte como local ante un Rojinegro que buscará recuperarse de la derrota ante Obras.

Peñarol enfrentará esta noche a San Martín de Corrientes desde las 21 en el Polideportivo Islas Malvinas, en un duelo entre dos equipos con récord positivo en la Liga Nacional.

El conjunto marplatense, ubicado en la octava posición con un registro de 4 triunfos y 3 derrotas, atraviesa un gran presente con cuatro victorias consecutivas, incluyendo su reciente victoria ante Boca Juniors en Mar del Plata.

En el plano individual, Luciano Guerra se mantiene como goleador de la competencia con un promedio de 18.1 puntos por partido, mientras que Facundo Vázquez lidera el rubro de asistencias con 6.1 por encuentro, e Iván Basualdo ocupa el segundo lugar en rebotes con 9.3 por juego.

Por su parte, San Martín (9° con marca de 5-4) llega tras caer en el Templo del Rock ante Obras Basket por 77 a 67, y tiene en Gastón García a uno de los más destacados del certamen, ubicándose cuarto en recuperaciones con un promedio de 2.1 por partido.

PEÑAROL - SAN MARTÍN DE CORRIENTES

Hora: 21.00 TV: Básquet Pass.

Árbitros: Fernando Sampietro, Raúl Lorenzo y José Domínguez.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).

Historial: Se enfrentaron en 27 oportunidades, con 15 victorias para Peñarol y 12 triunfos para San Martín.