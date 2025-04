Pernía emitió un descargo tras la dura sanción que recibió

En un comunicado difundido por su área de prensa, Pernía dejó en claro su postura sin esconder nada. “Lamento profundamente la situación que se ha generado en torno a la sanción publicada por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC”, comenzó el texto. “Ya he ofrecido disculpas públicamente por aquello que motivó esta decisión y hoy las reitero con la misma sinceridad y responsabilidad”.

Pernía no elude el hecho: dijo lo que dijo. Pero tampoco se resigna al castigo, que muchos en el ambiente consideran un tiro de gracia institucional. “Asumo las consecuencias de lo ocurrido con entereza”, continúa. “Este episodio no refleja los valores con los que transité toda mi carrera deportiva, ni el respeto que tengo por esta actividad”.

Y es ahí donde aparece la línea de defensa más clara: el contexto no se tuvo en cuenta, y la respuesta fue exagerada. “Con el equipo creemos sinceramente que la sanción de la CAF ha sido desmedida, y por ese motivo iniciaremos el proceso correspondiente para apelar dentro de los canales institucionales previstos, con respeto, esperanza y el deseo de poder ser escuchados”.

El cierre del comunicado fue tan directo como emotivo. “Esta situación no define quién soy. Lo que me define es el trabajo, la perseverancia y el camino recorrido”, escribió Pernía. Y aunque suene a frase de libro de autoayuda, no es casual que venga de alguien que construyó su carrera a base de esfuerzo, títulos y constancia, desde los zonales hasta el estrellato.