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Plata para Argentina en boxeo femenino: Melanie Martínez cayó en una final muy disputada

La argentina perdió por fallo dividido ante Daiana Márquez en la definición de los 54 kilos y se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 15:56hs
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Plata para Argentina en boxeo femenino: Melanie Martínez cayó en una final muy disputada

Melanie Martínez consiguió la medalla plateada para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La boxeadora nacional protagonizó una final muy pareja ante Daiana Márquez, pero los jueces determinaron un fallo dividido a favor de su rival. De esta manera, Martínez terminó en el segundo lugar del podio en la categoría de hasta 54 kilogramos.

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Una final disputada

Martínez y Márquez protagonizaron un combate cerrado, en el que ambas buscaron imponer su ritmo durante los distintos asaltos. La definición llegó a las tarjetas y los jueces no tuvieron una decisión unánime.

Finalmente, el fallo fue dividido para la representante rival, por lo que la argentina debió conformarse con la medalla de plata después de una destacada actuación durante el torneo.

Argentina sumó otra medalla en boxeo

Con este resultado, Melanie Martínez se subió al segundo escalón del podio y aportó una nueva medalla para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe.

La categoría de 54 kilos tuvo así una definición muy pareja, con Márquez en lo más alto y Martínez como subcampeona, luego de una final que se resolvió por decisión dividida de los jueces.

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