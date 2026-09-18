Argentina y Turquía ya tienen todo listo para una serie histórica de Copa Davis

Francisco Cerúndolo abrirá este sábado ante Yanki Erel en el Ruca Che, en un cruce correspondiente al Grupo Mundial I. El equipo de Javier Frana buscará avanzar y mantener a Argentina en la máxima categoría de la competencia.

La Copa Davis ya tiene su hoja de ruta para la serie entre Argentina y Turquía, que se disputará este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén. El sorteo realizado este viernes definió el orden de los partidos de un cruce que tendrá un condimento inédito: será la primera serie oficial de Copa Davis disputada en la Patagonia.

El equipo argentino, conducido por Javier Frana , tendrá a Francisco Cerúndolo como encargado de abrir la serie este sábado desde las 12. Su rival será Yanki Erel . A continuación será el turno de Thiago Tirante , quien enfrentará a Mert Alkaya .

La actividad continuará el domingo, también desde las 12, con el partido de dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni representarán a Argentina frente a la dupla turca integrada por Arda Azkara y Tuncay Duran.

Una serie de Copa Davis que puede definirse el domingo

En caso de que sean necesarios los últimos partidos para determinar al ganador, Cerúndolo se enfrentará con Alkaya y Tirante hará lo propio ante Erel. Argentina también tendrá entre sus integrantes a Mariano Navone, mientras que Juan Manuel La Serna estará como sparring y Eduardo Schwank ocupará el cargo de subcapitán.

Para recibir esta serie histórica, el Ruca Che fue acondicionado especialmente. El escenario neuquino cuenta ahora con una cancha de superficie GreenSet, además de modificaciones en las tribunas y en los sectores destinados a la prensa y la organización.

El cruce tiene además un objetivo deportivo concreto para ambos equipos. El ganador avanzará a la instancia previa a los Qualifiers de 2027, mientras que el perdedor deberá disputar el Grupo Mundial II.

Argentina buscará dar el primer paso este sábado con Cerúndolo, en una serie que marcará un nuevo capítulo para la Copa Davis en el país y, especialmente, para el tenis de la Patagonia.