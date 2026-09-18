Julieta Benedetti, oro para Argentina en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos

Julieta Benedetti, una de las grandes promesas del ciclismo argentino, se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos, tras brillar en Rafaela.

Julieta Benedetti se quedó este viernes con la medalla de oro en el ciclismo de ruta de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una competencia que se desarrolló sobre la ruta 34, en la ciudad de Rafaela. La ciclista mendocina completó los 108 kilómetros de recorrido en 2 horas, 47 minutos y 47 segundos y le dio una nueva alegría al deporte argentino.

La representante nacional se impuso en la definición y quedó por delante de la colombiana Lima Hernández , quien obtuvo la medalla de plata, y de la boliviana Elizabeth Vásquez , ganadora de la presea de bronce.

Con apenas 22 años, Benedetti atraviesa un momento destacado de su carrera. Oriunda de Luján de Cuyo, la mendocina venía de conseguir el subcampeonato panamericano en Rentería, Colombia, donde compitió con ciclistas de la máxima categoría pese a tener todavía edad para participar en la categoría Sub-23.

Julieta Benedetti, una de las grandes promesas del ciclismo argentino

El título conseguido en Rafaela ratifica el crecimiento de Julieta Benedetti, considerada una de las grandes promesas del ciclismo nacional. En 2025, además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Premio Olimpia de Plata en Ciclismo, distinción otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos.

La mendocina no estuvo sola en la representación argentina. También participaron en la prueba de ciclismo de ruta Maribel Aguirre, Valentina Luna, Ludmila Mangue, Sofía Martelli y Abril Garzón.

Con su victoria, Benedetti sumó así una nueva conquista internacional y se convirtió en una de las protagonistas argentinas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una jornada que tuvo al ciclismo de ruta como escenario sobre los caminos de Rafaela