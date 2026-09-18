Juegos Suramericanos: la delegación nacional consiguió varias medallas en el arranque de la jornada

Argentina consiguió medalla de oro en tiro deportivo y ciclismo en ruta, mientras que también hubo dos preseas de bronce en remo en la laguna Setúbal de Santa Fe.

El catamarqueño Gutiérrez logró oro en Tiro, y el santafesino Alexis Eberhardt, a su lado, el bronce.

La sexta jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 vieron al equipo argentino lograr dos medallas doradas, además de tres preseas de bronce. La ciudad capital, junto a Rafaela y Rosario, es sede de los XIII Juegos Suramericanos hasta el 26 de septiembre, albergando múltiples disciplinas como remo, triatlón, atletismo, balonmano, canotaje, hockey, entre otras.

El deporte nacional celebró una muy buena actuación en tiro deportivo, modalidad rifle de aire 10 metros, la delegación argentina conquistó un brillante doble podio de la mano de Julián Gutiérrez y Alexis Eberhardt.

El tirador catamarqueño Julián Gutiérrez completó una actuación sobresaliente y logró quedarse con la medalla dorada, sumando una nueva consagración continental a su trayectoria. Por su parte, el santafesino Alexis Eberhardt firmó una gran labor y se subió al tercer escalón del podio para colgarse la presea de bronce.

Con este resultado en desarrollo, la delegación albiceleste continúa sumando conquistas clave en el medallero oficial de los Juegos Suramericanos, reafirmando el protagonismo del tiro deportivo argentino en el ámbito regional.

Ciclismo en ruta dorado en Rafaela

Julieta Benedetti, una de las grandes deportistas mendocinas de la actualidad, se alzó con la medalla de oro en la competencia de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos 2026 que se llevan a cabo en Santa Fe. La mendocina de solo 22 años se impuso entre 44 ciclistas que iniciaron la prueba de 108km. divididas en 9 vueltas al circuito diagramado en la Ruta Nacional 34, en la ciudad de Rafaela, en el departamento Castellanos.

En la ruta nacional 34 en Rafaela, la mendocina Julieta Benedetti se quedó con la medalla de oro.

Benedetti subió a lo más alto del podio continental tras imponerse en el sprint final con un tiempo de 2:47:47 y las medallas de plata y bronce fueron para Lina Hernandez y Elizabeth Vasquez, de Colombia y Bolivia, respectivamente.

Julieta Benedetti capitalizó con su potencia el gran trabajo del resto del equipo en el que se destacó la sanjuanina Maribel Aguirre quien finalizó 5ta.

Dos bronces logró el remo en la laguna Setúbal

Las dos primeras medallas para la delegación argentina en la jornada de este viernes, en el sexto día de disputa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, llegaron de la mano del remo y ambas fueron de bronce.Por un lado, el marplatense Agustín Scenna finalizó tercero en la final de par de remos cortos masculino (Single Sculls), con un tiempo de 6m.42s.78. El ganador fue el uruguayo Bruno Cetraro.

El equipo de MX4 Agustín Scenna, Ignacio Pacheco, Emiliano Calderón y Santino Menin lograron el bronce en la Setúbal.

En la continuidad, el equipo conformado por Agustín Scenna, Ignacio Pacheco, Emiliano Calderón y Santino Menin, también fueron terceros en la modalidad cuatro pares de remos cortos masculino (MX4), al registrar una marca de 5m:35s.54.

En el resto de las categorías con participación argentina en la jornada del viernes, Elena Cerrudo terminó quinta en un Par de Remos Cortos Femenino (W1X), en cuatro Pares de Remos Cortos Femenino (W4X), el equipo argentino finalizó cuarto y también fue cuarto en ocho Remos Largos con Timonel Mixto (MIX8+)