Platense empató sobre la hora con Sarmiento y lo complicó con el descenso

Con un golazo de chilena de Ronaldo Martínez en el final, Platense igualó 1-1 ante Sarmiento en el cierre de la fecha 14 del Clausura

3 de noviembre 2025 · 19:40hs
Platense, último campeón, y Sarmiento igualaron este lunes por 1 a 1 en el estadio Ciudad de Vicente López, en uno de los partidos que cerraba la fecha 14 de la zona B del Torneo Clausura.

El Calamar hizo todo el desgaste aunque recién en el cierre encontró un golazo de Ronaldo Martínez, quien definió de chilena, y se llevó menos de lo merecido ante un visitante que se puso en ventaja a través de Gabriel Díaz.

Con este resultado, Platense tiene 12 unidades y está afuera de los playoffs, mientras que Sarmiento llega a 16 unidades y se encuentra adentro, ya que San Martín de San Juan (18) no puede jugarlos por estar en descenso -si sale, clasifica-.

La más clara en Platense se dio después de una mala salida de Lucas Acosta, que Alex Vigo sacó en la línea, y la de Sarmiento en un mano a mano errado por Iván Morales Bravo, un delantero con más voluntad que gol.

En el complemento arribaron las emociones, que no reflejaron el dominio, empuje y propuesta de Platense. La realidad es que si bien Sarmiento estuvo arriba después de acertar la única que tuvo (intervino el VAR por el posible offside de Morales), el local hizo todo para ganarlo.

Si bien en el gol de Ronaldo Martínez, el máximo anotador del torneo con ocho, tuvo algo de justicia, le quedó corto a lo que se vio en la cancha.

El resumen de Platense y Sarmiento

Formaciones de Platense y Sarmiento

Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva, Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Ignacio Schor. DT: Hernán Lamberti

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi, Julián Contrera, Jonatan Gómez, Manuel García, Gabriel Díaz, Iván Morales,Franco Frías. DT: Facundo Sava.

Goles en el segundo tiempo: 28m Gabriel Diaz (S), 46m Ronaldo Martínez (P).

Cambios en el segundo tiempo: 14m Augusto Lotti por Ignacio Shor (P), 18m Lucas Pratto por Franco Frías (S), Elián Giménez por Jonatan Gomez (S), 23m Agustin Seyral Por Manuel García (S), 32m Santiago Toloza por Franco Baldassarra (P), Rodrigo Márquez por Rodrigo Herrera (P), 35m Santiago Rodriguez por Gabriel Díaz (S), Leandro Suhr por Julián Contrera (S), 40m Nicolas Orsini por Juan Ignacio Saborido (P).

Estadio: Vicente Lopez.

Árbitro: Juan Pafundi.

