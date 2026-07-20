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La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

Parte de la Selección Argentina que jugó el Mundial volvió al país y fue recibida por la Banda de los Granaderos, además de una multitud en las calles

20 de julio 2026 · 19:56hs
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La Selección ya está en Argentina luego del Mundial y fue recibida por una multitud

Después de quedarse a las puertas de una nueva consagración en el Mundial 2026, la Selección Argentina regresó este lunes al país. El plantel conducido por Lionel Scaloni dejó Nueva York en las primeras horas de la mañana y arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza pasadas las 19.

• LEER MÁS: Así fue la llegada de la Selección Argentina tras disputar el Mundial 2026

La delegación albiceleste emprendió el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentinas a bordo de un Airbus A330-202, que trasladó a buena parte de los futbolistas y al cuerpo técnico luego de la derrota ante España en la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Sin embargo, varios de los integrantes tomaron otros caminos. Lionel Messi permanecerá en Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami y cumplir con sus compromisos en la MLS, mientras que otros jugadores viajarán directamente a Europa para sumarse a los trabajos de pretemporada con sus respectivos clubes.

Entre los futbolistas que no abordaron el vuelo está Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Gerónimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina y Lautaro Martínez.

Gran recibimiento para la Selección Argentina

A pesar de no haber podido retener el título mundial, el reconocimiento para el equipo volvió a hacerse sentir. Una vez aterrizado el avión en Ezeiza, los integrantes de la delegación fueron recibidos al ritmo de "Muchachos", la canción que se convirtió en un himno durante el ciclo más exitoso de la Scaloneta. Además, el histórico Regimiento de Patricios les brindó un recibimiento especial, en una muestra del cariño y el agradecimiento que el pueblo argentino mantiene con un plantel que volvió a colocar al país entre los mejores del mundo.

Tras el recibimiento oficial, la delegación se trasladará al predio que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza, donde se pondrá punto final a una nueva aventura mundialista que, más allá del resultado en la final, volvió a confirmar la vigencia competitiva de la Selección Argentina en la elite del fútbol internacional.

Selección Argentina Mundial Lionel Scaloni
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