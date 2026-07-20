Santa Fe quedó entre las tres provincias con mayor suba de precios en el primer semestre del 2026

Un relevamiento de la consultora Politikon Chaco ubicó a la provincia en el tercer lugar del ranking nacional, con una inflación acumulada del 17,1%, por encima del promedio del Indec. Además, registró la segunda variación interanual más alta entre los distritos con medición propia.

Inflación en Santa Fe: La provincia registró el 17,1% de inflación acumulada en el primer semestre de 2026.

La inflación mostró comportamientos diferentes entre las provincias argentinas durante la primera mitad de 2026. Según un relevamiento elaborado por la consultora Politikon Chaco, a partir de datos oficiales de los distritos que cuentan con mediciones propias del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Santa Fe quedó entre las tres jurisdicciones con mayor suba acumulada de precios del país .

El informe contempló los registros de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán, además del indicador nacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La consultora aclaró que el relevamiento no incluye a todas las provincias, debido a que varias jurisdicciones no elaboran estadísticas oficiales propias.

Entre enero y junio de 2026, la inflación nacional acumulada alcanzó el 16,8%, mientras que Santa Fe registró una variación del 17,1%, ubicándose en el tercer lugar del ranking provincial.

El distrito con mayor incremento de precios fue Chaco, con 17,8%, seguido por Neuquén, con 17,3%, y luego Santa Fe. En cuarto lugar quedó Jujuy, con una inflación acumulada del 17%.

De esta manera, Santa Fe fue una de las cuatro provincias relevadas que superaron el promedio nacional durante el primer semestre del año.

En el otro extremo del ranking se ubicó Río Negro, con una inflación acumulada del 13,3%, la menor entre los distritos analizados. También quedaron por debajo del promedio nacional San Luis (15,3%), Mendoza (15,6%), Córdoba (15,9%) y la Ciudad de Buenos Aires (16%). Tucumán, en tanto, igualó el registro nacional con un 16,8%.

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El primer semestre mostró una aceleración frente a 2025

Al comparar el comportamiento de los precios con el mismo período del año pasado, el informe señala que ocho de las once jurisdicciones relevadas mostraron una aceleración de la inflación acumulada, en línea con lo ocurrido a nivel nacional.

Las mayores aceleraciones se observaron en Río Negro, con un aumento de 3,4 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2025, y en Chaco, con una suba de 2,7 puntos.

En sentido contrario, sólo dos provincias lograron desacelerar su ritmo inflacionario: Córdoba, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales, y Neuquén, que bajó su variación acumulada en 1,5 puntos frente al mismo período del año anterior.

Junio mostró una desaceleración general de los precios

El informe también analizó el comportamiento mensual de junio, cuando la inflación mostró una tendencia de desaceleración en la mayoría de los distritos.

El IPC nacional registró una suba del 1,9%, con una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo. Según la consultora, se trató del mejor resultado mensual desde agosto de 2025.

Entre las provincias con medición propia, Neuquén fue la única que superó el promedio nacional, con una inflación mensual del 2,2%. Córdoba igualó el registro país con 1,9%, mientras que el resto de las jurisdicciones se ubicó por debajo.

Tucumán presentó la menor variación mensual, con un 1,4%. Mientras que en Santa Fe se registró un 1,7%.

En relación con mayo, siete provincias lograron desacelerar el ritmo de aumento de precios. Las mayores bajas se registraron en Chaco, con una reducción de 1,9 puntos porcentuales, y Tucumán, con una caída de 0,8 puntos.

Córdoba y Río Negro mantuvieron el mismo nivel de inflación mensual, mientras que San Luis fue la única provincia donde el IPC se aceleró durante junio, con una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

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Santa Fe, también entre las provincias con mayor inflación anual

En la comparación interanual, Santa Fe volvió a ubicarse entre los distritos con mayores aumentos de precios.

Hasta junio de 2026, el IPC nacional acumuló una suba del 33,5% en los últimos doce meses, mientras que la provincia registró una inflación interanual del 33,9%.

Sólo Neuquén presentó un incremento superior, con un 36,7%, mientras que el resto de las provincias relevadas quedó por debajo del promedio nacional.

El ranking interanual quedó conformado por Neuquén (36,7%), Santa Fe (33,9%), Chaco (33,3%), Tucumán (33,1%), San Luis (33%), Jujuy (32,9%), Mendoza (32,8%), Ciudad de Buenos Aires (32,6%) y Córdoba (32,5%).

En el extremo inferior volvió a ubicarse Río Negro, con una inflación interanual del 25,9%, siendo la única provincia relevada con una variación anual inferior al 30%.

El relevamiento refleja así un escenario heterogéneo en la evolución de los precios, con diferencias de hasta 4,5 puntos porcentuales entre la provincia con mayor y menor inflación acumulada durante el primer semestre de 2026.