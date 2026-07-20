El excombatiente de Malvinas falleció a los 63 años tras batallar contra el cáncer. El Gobierno provincial decretó dos días de duelo y sus restos fueron velados en la sede de la Gobernación en Rosario con una masiva despedida de delegaciones de todo el país.

"El 80% de los beneficios de los veteranos de Malvinas los generó él": la huella imborrable que dejó Rubén Rada

La Causa Malvinas perdió a uno de sus dirigentes más apasionados, incansables y representativos. A los 63 años, y tras dar una larga y digna batalla contra el cáncer, falleció Rubén Rada , excombatiente del Regimiento de Infantería 4 y figura central en la organización, contención y conquista de derechos para los veteranos de guerra de la provincia de Santa Fe y la República Argentina.

El impacto de su partida movilizó a todo el arco político e institucional de la provincia. Como muestra de gratitud colectiva y reconocimiento oficial, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo provincial y puso a disposición las instalaciones de la sede de la Gobernación en Rosario, en cuyo hall central se instaló la capilla ardiente para el último adiós .

"Si los veteranos hoy tenemos beneficios, me animo a decir que el 80% de esos beneficios los generó Rubén junto con el grupo de muchachos que se dedicaron a ese tipo de trabajo", Sergio Buscemi, excombatiente y compañero de militancia.

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"Respiraba la causa Malvinas"

La emoción signó cada una de las intervenciones de sus compañeros de batallón y de ruta institucional. En diálogo con la prensa, el veterano Sergio Buscemi recordó la figura de Rada no solo como un referente gremial e histórico, sino como un pilar afectivo para la comunidad de exsoldados: "Primero era un gran muchacho, un gran amigo. Un rosarino con un ímpetu increíble. Se puede decir que respiraba la causa Malvinas".

Buscemi enfatizó la visión transformadora que tuvo Rada a lo largo de las cuatro décadas posteriores al conflicto bélico de 1982. Su trabajo no se limitó a la contención psicológica o al reclamo de pensiones, sino que abarcó un fuerte compromiso comunitario y educativo: "Fue un hombre que trabajó muchísimo por la causa, por nuestra familia y por nuestros hijos. Un muchacho ejemplar", resumió sobre la huella humana que dejó el dirigente.

Una despedida con alcance federal

El velatorio en el edificio de la Gobernación en Rosario se convirtió en una muestra de afecto de escala nacional. Delegaciones de centros de veteranos de guerra procedentes de distintos puntos del mapa argentino viajaron especialmente a la ciudad del sur provincial para rendirle honores de guardia de hierro ante su féretro.

"Tuvieron una gran deferencia con nuestra causa. Nos dimos cita veteranos de todo el país, porque vinieron de todas partes", valoró Buscemi sobre la convocatoria masiva que unió a excombatientes de diversas provincias.

Tras la despedida física, el compromiso dentro del centro de veteranos pasa por garantizar la continuidad de la estructura social y de asistencia que Rada ayudó a levantar desde el regreso de la democracia: "Acá hay que seguir esa idea y ese camino, porque nos costó mucho llegar y no hay que abandonarlo para nada. Él dejó el legado y tenemos que enfrentar lo que sea para poder seguir teniendo las cosas que hemos hecho y las que seguimos haciendo", concluyó su compañero.