El dato surge del informe "Santa Fe Cómo Vamos" , presentado este miércoles en la Bolsa de Comercio . En total, se registraron 478.407 actas de infracción en 2025 , un 19,7% más que el año anterior.

Las infracciones por cruzar en rojo se duplicaron en Santa Fe: pasaron de 8.801 a 17.944 en un año

Las infracciones por cruzar en rojo se duplicaron en Santa Fe: pasaron de 8.801 a 17.944 en un año

Las infracciones por cruzar semáforos en rojo en la ciudad de Santa Fe se duplicaron en un año. El dato surge de los resultados preliminares del informe "Santa Fe Cómo Vamos" , presentado este miércoles en la Bolsa de Comercio por el intendente Juan Pablo Poletti , y representa uno de los indicadores más llamativos del relevamiento sobre las condiciones de vida en la ciudad durante 2025 .

Según el reporte, este tipo de infracción pasó de 8.801 casos en 2024 a 17.944 en 2025 , un incremento del 103,9% , y representa el 3,8% del total de faltas registradas en el año, frente al 2,2% de 2024 . En términos generales, se contabilizaron 478.407 actas de infracción durante 2025 , un 19,7% más que el año anterior.

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El informe, que sistematiza indicadores objetivos y subjetivos sobre las condiciones de vida en la ciudad, fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y comprende aproximadamente el 50% de las variables que integrarán el informe final de 2026.

infracciones 2025 Santa Fe

El panorama general de las infracciones

En total, se contabilizaron 478.407 actas de infracción durante 2025, un 19,7% más que el año anterior. Las principales infracciones registradas fueron:

Estacionamiento antirreglamentario: 209.845 ( 44,1% del total)

209.845 ( del total) Estacionar en mano prohibida: 100.928 ( 21,2% )

100.928 ( ) Exceso de velocidad: 56.021 ( 11,8% )

56.021 ( ) Estacionar en lugar prohibido: 35.727 ( 7,5% )

35.727 ( ) Cruzar semáforo en rojo: 17.944 ( 3,8% )

17.944 ( ) Otras infracciones: 54.942 (11,6%)

Uno de los cambios más notorios respecto a 2024 es la caída en las infracciones por exceso de velocidad, que bajaron de 75.247 a 56.021, mientras que las de cruzar en rojo prácticamente se duplicaron.

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¿Cuánto cuesta cruzar en rojo en Santa Fe? Los montos actualizados de las multas

Desde el 1° de abril de 2026, los valores de las multas de tránsito en la ciudad de Santa Fe se actualizaron según la Resolución N° 036/2026 de la Secretaría de Gobierno, Control y Movilidad. El valor de la Unidad de Multa (UF) quedó fijado en $2.045.

Cruzar un semáforo en rojo tiene un costo de $310.840 en concepto de pago voluntario, con un mínimo de $388.550 y un máximo de $2.249.500.

Las infracciones por exceso de velocidad varían según el rango: entre 0 y 20 km/h por encima del límite, el pago voluntario es de $155.420 (mínimo $194.275, máximo $1.942.750); entre 20 y 40 km/h, sube a $245.400 (mínimo $306.750, máximo $3.067.500); y superar el límite en más de 40 km/h implica un pago voluntario de $359.920 (mínimo $449.900, máximo $4.499.000).

Infracciones Santa Fe 2025

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Las infracciones de estacionamiento son las más económicas: tanto el estacionamiento sin registrar como otras infracciones de este tipo tienen un pago voluntario de $24.540, con un mínimo de $30.675. El máximo varía: $51.125 para estacionamiento sin registrar y $306.750 para otras infracciones de estacionamiento.

Finalmente, las infracciones por alcoholemia o narcoholemia tienen el mismo valor de pago voluntario que cruzar en rojo —$310.840— pero con un máximo significativamente mayor: $3.885.500.